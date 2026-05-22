Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.2 449 оценок

Playground Games запустили первый сезон Forza Horizon 6 и представили трейлер с Mazda Furai

Gruz_ Gruz_

В симуляторе Forza Horizon 6 стартовал первый сезон Festival Playlist под названием Welcome to Japan, посвященный японской автомобильной культуре и стилю JDM. Игрокам доступен широкий спектр активностей: от ежедневных челленджей и скоростных радаров до полноценных сезонных чемпионатов. Выполняя эти задания, гонщики зарабатывают очки фестиваля для открытия эксклюзивного внутриигрового контента.

Центральным событием недели стала специальная серия миссий, требующая наличия автомобиля 2022 Toyota GR86. Помимо этого, участие в фестивальных заездах позволяет игрокам пополнить свой гараж такими редкими и культовыми моделями, как Toyota MR2, McLaren Sabre и Ferrari 296 GTB.

Параллельно с этим разработчики из студии Playground Games выпустили короткий проморолик, в котором продемонстрировали долгожданный концепт-кар Mazda Furai, известный своим уникальным роторным двигателем.

Опробовать новинку и погрузиться в атмосферу японских дорог можно уже сейчас — гоночная игра с открытым миром доступна на ПК и консолях Xbox Series X/S.

Kenn1y

Японцы никогда не могли с дизайном, вершина их творения Lexus LFA.

Пользователь ВКонтакте

В симуляторе))) О-как)) // Дмитрий Прохоров

GahlFrostbite

Машинки, Виталя беларус любит -играаа вжи, жи🤗

QueasyRush

велком ту сантропе, т.е. жапан