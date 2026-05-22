Playground Games запустили первый сезон Forza Horizon 6 и представили трейлер с Mazda Furai

В симуляторе Forza Horizon 6 стартовал первый сезон Festival Playlist под названием Welcome to Japan, посвященный японской автомобильной культуре и стилю JDM. Игрокам доступен широкий спектр активностей: от ежедневных челленджей и скоростных радаров до полноценных сезонных чемпионатов. Выполняя эти задания, гонщики зарабатывают очки фестиваля для открытия эксклюзивного внутриигрового контента.

Центральным событием недели стала специальная серия миссий, требующая наличия автомобиля 2022 Toyota GR86. Помимо этого, участие в фестивальных заездах позволяет игрокам пополнить свой гараж такими редкими и культовыми моделями, как Toyota MR2, McLaren Sabre и Ferrari 296 GTB.

Параллельно с этим разработчики из студии Playground Games выпустили короткий проморолик, в котором продемонстрировали долгожданный концепт-кар Mazda Furai, известный своим уникальным роторным двигателем.

Опробовать новинку и погрузиться в атмосферу японских дорог можно уже сейчас — гоночная игра с открытым миром доступна на ПК и консолях Xbox Series X/S.