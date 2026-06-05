По данным аналитиков, продажи Forza Horizon 6 достигли 6,4 млн копий - Xbox Game Pass привлёк ещё 6 млн игроков

Свежие данные от Alinea Analytics рисуют очень позитивную картину для нашумевшей Forza Horizon 6: по сообщениям, игра уже продана тиражом 6,4 миллиона копий. Однако, возможно, более удивительным является то, как эти продажи распределяются между Xbox и Steam.

Учитывая популярность Xbox Game Pass, многие, вероятно, ожидали бы, что продажи на ПК значительно превзойдут продажи на Xbox. Вместо этого данные показывают, что распределение гораздо ближе, чем некоторые могли предположить.

В отчёте также приводятся оценки количества игроков, получивших доступ к игре через Game Pass, что помогает составить более полную картину того, насколько успешной оказалась последняя часть серии.

Интересно, что, по оценкам Alinea Analytics, помимо этих 6,4 миллионов продаж, более 6 миллионов человек получили доступ к игре через Xbox Game Pass. В совокупности это приближает Forza Horizon 6 к полумиллиарду долларов дохода.

Как отмечает Alinea Analytics, все это было достигнуто ещё до выхода версии для PS5. Учитывая успех Forza Horizon 5 на PlayStation, есть все основания полагать, что предстоящий релиз может значительно увеличить и без того впечатляющие показатели игры.