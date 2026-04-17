По данным аналитиков, в Steam уже продано 500 000 копий Forza Horizon 6 за месяц до выхода

Playground Games уверенно движется к тому, чтобы добиться настоящего успеха с Forza Horizon 6. Гоночная игра выйдет в тестовом режиме 15 мая, а для всех — с 19 мая 2026 года.

Рис Эллиот из Alinea Analytics сообщил, что продажи игры уже составили 500 000 копий только в Steam благодаря предварительным заказам. Впечатляющий результат всего за месяц до запуска. На платформе Valve Forza Horizon 6 уже принесла более 30 миллионов долларов.

Более того, если сравнивать её с другими известными играми и крупными сиквелами в индустрии видеоигр, Forza Horizon 6 может продать 2 миллиона копий в Steam в течение 24 часов. Активная маркетинговая кампания в ближайшие недели может ещё больше поднять эти показатели.