По данным надёжного инсайдера, стандартное издание Forza Horizon 6 будет стоить 70$

Forza Horizon 6 снова в центре внимания, поскольку появились новые подробности благодаря всегда надёжному инсайдеру Billbil-kun.
По его данным, просочившаяся в сеть дата релиза — 19 мая — верна, и обладатели Premium Edition получат 4 дня раннего доступа. Также подтверждено, что это издание будет содержать всё, что было показано в просочившейся рекламе, включая VIP-подписку, пропуск на автомобиль, приветственный набор, набор автомобилей Time Attack и 2 дополнительных контента после запуска.
Forza Horizon 6 будет доступна в 3 изданиях: Standard, Deluxe и Premium. Стандартное издание будет стоить €69,99 / $69,99. Также будет доступна физическая копия, но только для стандартного издания.
Предзаказы, как сообщается, начнутся через час после начала Xbox Developer Direct, и пока никаких бонусов за предзаказ не было раскрыто.
Таинственная восточная душа. Как то несколько лет назад поиграл в одну из частей. Так как писал как-то новость про одну из частей. Но не зашла она мне. NFS намного круче.
У серии NFS уже давно нет игр круче FH.
Что правда то правда.
Ты что собрался играть 6 часть на своём драндулете лол ?
Вообще похер сколько она будет стоить, беру премиум и залетаю на 4 дня раньше)
Значит что та на уровне провальной моторспорт премиум за 100$.
Ну 70 долларов хз, думаю у нас будет дешевле, не сильно конечно, но пойдёт.
Как же хорошо, что с релиза она будет в Gamepass