По данным надёжного инсайдера, стандартное издание Forza Horizon 6 будет стоить 70$

Forza Horizon 6 снова в центре внимания, поскольку появились новые подробности благодаря всегда надёжному инсайдеру Billbil-kun.

По его данным, просочившаяся в сеть дата релиза — 19 мая — верна, и обладатели Premium Edition получат 4 дня раннего доступа. Также подтверждено, что это издание будет содержать всё, что было показано в просочившейся рекламе, включая VIP-подписку, пропуск на автомобиль, приветственный набор, набор автомобилей Time Attack и 2 дополнительных контента после запуска.

Forza Horizon 6 будет доступна в 3 изданиях: Standard, Deluxe и Premium. Стандартное издание будет стоить €69,99 / $69,99. Также будет доступна физическая копия, но только для стандартного издания.

Предзаказы, как сообщается, начнутся через час после начала Xbox Developer Direct, и пока никаких бонусов за предзаказ не было раскрыто.