По данным NVIDIA, видеокарты RTX 50 в Forza Horizon 6 могут добиться 5-кратного повышения частоты кадров при MFG

Хотя Forza Horizon 6 официально выйдет не на этой неделе, игроки, купившие премиум-версию игры, смогут начать играть уже в эту пятницу, 15 мая, до полного релиза 19 мая 2026 года.

Игроки смогут погрузиться в японский фестиваль Horizon Festival с поддержкой DLSS 4.5 и многокадровой генерации, а с новейшими видеокартами RTX 50-й серии смогут добиться в среднем 5,2-кратного увеличения производительности, по данным NVIDIA, при гонках по Японии в разрешении 4K.

Владельцы RTX 5070 Ti смогут получить более 200 к/с, по данным NVIDIA, а игроки с RTX 5080 — более 230 к/с. Однако игроки, использующие RTX 5090, смогут добиться впечатляющих 330 кадров в секунду при разрешении 4K, если, конечно, у них будет подходящий монитор для такой высокой частоты кадров.