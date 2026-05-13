По данным NVIDIA, видеокарты RTX 50 в Forza Horizon 6 могут добиться 5-кратного повышения частоты кадров при MFG

Хотя Forza Horizon 6 официально выйдет не на этой неделе, игроки, купившие премиум-версию игры, смогут начать играть уже в эту пятницу, 15 мая, до полного релиза 19 мая 2026 года.
Игроки смогут погрузиться в японский фестиваль Horizon Festival с поддержкой DLSS 4.5 и многокадровой генерации, а с новейшими видеокартами RTX 50-й серии смогут добиться в среднем 5,2-кратного увеличения производительности, по данным NVIDIA, при гонках по Японии в разрешении 4K.
Владельцы RTX 5070 Ti смогут получить более 200 к/с, по данным NVIDIA, а игроки с RTX 5080 — более 230 к/с. Однако игроки, использующие RTX 5090, смогут добиться впечатляющих 330 кадров в секунду при разрешении 4K, если, конечно, у них будет подходящий монитор для такой высокой частоты кадров.
разводят детей на деньги, главное не цифорка в углу экрана с фпс, а плавность изображения и время отклика, то есть отзывчивость игры на твои действия, но если раньше было взаимно однозначное соответствие, то теперь куртка просто меняет цифру в углу, и что все теперь должны этому радоваться и верить? время отклика увеличивается в 2-3 раза, появляются артефакты на экране, но главное купи, смотри сколько мы вложили в маркетинг
в гонках важна отзывчивость и минимальная задержка, и стабильный без артефактов визуал так как большая динамика движения, тут нужен только натив и честный высокий фпс, если в гонках начнут навязывать апскейлы и генераторы кадров это полный провал
Было бы что повышать в рескине пятёрки. а если по чесноку то это очередной патч для первой части
5090 + DLAA + ULTRA + 4K = 70FPS
А что в графике 2к нет полоски с 5070? Типа по данным nvidia карта уже днище для такого разрешения?