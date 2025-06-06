По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки

В это воскресенье, 8 июня, состоится долгожданная прехентация Xbox Games Showcase, которая обещает представить несколько новых игр для поклонников бренда. Однако те, кто ждет новостей о следующей главе серии Forza Horizon, могут оказаться разочарованными.

По словам инсайдера Extas1s, Playground Games вряд ли раскроет что-либо о долгожданной Forza Horizon 6 во время мероприятия этого года. Сообщается, что студия полностью сосредоточена на разработке Fable, своего следующего крупного проекта.

По данным Extas1s, Forza Horizon 6 все еще находится на ранних стадиях разработки, что означает, что релиз может занять несколько лет.

Forza Horizon 6 не будет в Xbox Games Showcase. Playground Games в первую очередь сосредоточена на Fable, а Forza Horizon 6 находится на самых ранних стадиях разработки.

Fable запланирована к выпуску в 2026 году на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass. Ожидается, что игра будет представлена ​​на Xbox Games Showcase, которая состоится 8 июня в 20:00 МСК.