По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки

В это воскресенье, 8 июня, состоится долгожданная прехентация Xbox Games Showcase, которая обещает представить несколько новых игр для поклонников бренда. Однако те, кто ждет новостей о следующей главе серии Forza Horizon, могут оказаться разочарованными.
По словам инсайдера Extas1s, Playground Games вряд ли раскроет что-либо о долгожданной Forza Horizon 6 во время мероприятия этого года. Сообщается, что студия полностью сосредоточена на разработке Fable, своего следующего крупного проекта.
По данным Extas1s, Forza Horizon 6 все еще находится на ранних стадиях разработки, что означает, что релиз может занять несколько лет.
Forza Horizon 6 не будет в Xbox Games Showcase. Playground Games в первую очередь сосредоточена на Fable, а Forza Horizon 6 находится на самых ранних стадиях разработки.
Fable запланирована к выпуску в 2026 году на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass. Ожидается, что игра будет представлена на Xbox Games Showcase, которая состоится 8 июня в 20:00 МСК.
Кто-то другого ожидал? Команда Фейбл почти всех крутых спецов с Форзы утащила к себе, о чём ещё года три назад говорилось. Странно только, что поддержку ФХ5 свернули.
Фил Спенсер еще прошлым летом говорил, что играл в FH6. Подробная карта FH6 гуляет по сети с 2020 года. Какие несколько лет? Я не удивлюсь если релиз будет осенью
Доверять ноунейм инсайдеру и верить, что гигантская студия внезапно забыла про параллельную разработку?
Какой-то нонейм инсайдер. Там абсолютно разные комманды работают над фейбл и хорайзеном.
Ну чё ребята го переплюнем гта 6 ? Разработка игр по 10 лет хыч хыч.
А танцующие 321негеры с протезами в костюмах циплаков будут? Мне очень нравится. Я только из-за них играю в эту игрушку да да я