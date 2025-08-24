По сообщениям, Forza Horizon 6 анонсируют на Tokyo Game Show в конце сентября

Новый слух от Windows Central, довольно надёжного источника новостей Xbox, утверждает, что Forza Horizon 6 будет анонсирована в течение нескольких недель. По данным издания, они ознакомились с документацией, согласно которой Forza Horizon 6 будет анонсирована на Tokyo Game Show 2025. Мероприятие пройдёт с 25 по 28 сентября и покажет множество отличных игр, включая игры для Xbox. Ходят слухи, что действие Forza Horizon 6 происходит в Японии, поэтому логично, что игра представлена на японской выставке.
На данный момент к этим сообщениям следует отнестись с долей скепсиса, поскольку это всего лишь слух, но прошло уже четыре года с момента выхода Forza Horizon 5, и игра перестала получать крупные обновления контента. Это говорит о том, что команда вкладывает всю свою энергию в следующую игру, и, надеемся, это означает её скорый релиз. Игры Forza обычно выходят осенью, поэтому вполне возможно, что Microsoft выпустит её в ноябре или декабре. Если нет, то релиз весной 2026 года кажется более вероятным, возможно, перед GTA 6. Также неясно, выйдет ли Forza Horizon 6 на PS5 в день релиза, но это кажется вероятным, учитывая оглушительный успех предыдущей игры на консоли Sony.
Столько на сайте новостей по Форце всегда. Не думал, что у нас она котируется.
Может добавят наконец нормальную карьеру, а не просто кучу бесполезных гонок на просто большой карте?
Лол бесполезные гонки в гоночной игре. Понимаю. Совсем охренели
Да, бесполезные. Когда нет внятной прогрессии, цели пройти игру, персональных соперников и хоть небольших сложностей с получением автомобилей. Прокатился с абсолютно пустыми болванчиками, на тебе сразу россыпь экзотических авто и всякой мишуры и фантиков. Очень интересное действо. Зевота наступает через пару часов игры в такой рейсинг. Условный нфс 90-00 годов играется интереснее, даже с примитивной структурой карьеры.
Тоже соглашусь. Серии игр Forza Horizon очень сильно не хватает прогрессии. Например, в тех же NFS (например, Underground 1-2, Most Wanted, Carbon) ты начинал в самом низу рейтинга, со слабой машиной, без апгрейдов на авто, а заканчивал на 1 месте, с самой крутой тачкой, с крутыми обвесами, стайлингом и т.д. Была мотивация играть.
А в Форзе поиграл один час. Тебе сразу всучивают крутые тачки, обвесы, недвижимость, и желание играть быстро пропадает.
На gamescom тоже обсуждали форзу6 и то что она вероятнее всего будет в Токио. Надеюсь что так и будет, сразу успех 100%
не будет большого мегаполиса, будет очередные леса и болота в стиле япошек
Давно пора. Уже нет сил в пятерку катать
ага и анонс Half Life 3 и Бладборн на ПК будет...
сезон слухов, что покажут на TGS и потом на TGA - объявляется открытым
5-ая часть вышла-потом уберём 4-ю,появится 6-ая -уберем 5-ю потом.
Майкам осталось только дойти до стадии, когда ещё отключаешь сервера и забираешь игру с аккаунта. Ubisoft представляет.
Грустно, но, скорее всего форзу покажут только на летней презентации бокса в следующем году. Пятую часть так же анонсировали летом, а уже в осенью выпустили.
Приехали... Это тогда что, неожиданный Motorsport - https://www.playground.ru/forza_horizon_6/news/fil_spenser_podtverdil_chto_sleduyuschaya_forza_i_fable_vyjdut_v_2026_godu-1774962 ?