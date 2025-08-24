По сообщениям, Forza Horizon 6 анонсируют на Tokyo Game Show в конце сентября

Новый слух от Windows Central, довольно надёжного источника новостей Xbox, утверждает, что Forza Horizon 6 будет анонсирована в течение нескольких недель. По данным издания, они ознакомились с документацией, согласно которой Forza Horizon 6 будет анонсирована на Tokyo Game Show 2025. Мероприятие пройдёт с 25 по 28 сентября и покажет множество отличных игр, включая игры для Xbox. Ходят слухи, что действие Forza Horizon 6 происходит в Японии, поэтому логично, что игра представлена ​​на японской выставке.

На данный момент к этим сообщениям следует отнестись с долей скепсиса, поскольку это всего лишь слух, но прошло уже четыре года с момента выхода Forza Horizon 5, и игра перестала получать крупные обновления контента. Это говорит о том, что команда вкладывает всю свою энергию в следующую игру, и, надеемся, это означает её скорый релиз. Игры Forza обычно выходят осенью, поэтому вполне возможно, что Microsoft выпустит её в ноябре или декабре. Если нет, то релиз весной 2026 года кажется более вероятным, возможно, перед GTA 6. Также неясно, выйдет ли Forza Horizon 6 на PS5 в день релиза, но это кажется вероятным, учитывая оглушительный успех предыдущей игры на консоли Sony.