Подписчики Game Pass получат ограниченный по времени бонус за предварительный заказ Forza Horizon 6 Premium Edition

Microsoft предлагает ограниченный по времени бонус за предварительный заказ Forza Horizon 6 Premium Edition, стоимость которого составляет 120 долларов США, или обновление до Premium Edition для пользователей Xbox Game Pass, стоимость которого составляет 60 долларов США. Те, кто воспользуется этим специальным бонусом, получат подарочную карту Microsoft на 5 долларов США и кредит в размере 5 долларов США для покупки автомобильных ваучеров.

Указанное предложение действительно до 3 апреля 2026 года в США, Канаде, Великобритании, Германии и Франции исключительно для пользователей Xbox Game Pass, поэтому тем, кто заинтересован в приобретении Premium Edition предстоящей гоночной игры и является подписчиком премиального игрового сервиса Microsoft, следует поторопиться и оформить предзаказ до указанного срока, чтобы воспользоваться специальным предложением.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая для Xbox Series X|S и ПК, а релиз на PlayStation 5 запланирован на конец этого года.