Представлены лимитированная серия контроллера и гарнитуры Forza Horizon 6

Xbox представила новую линейку лимитированных аксессуаров, вдохновлённых Forza Horizon 6, включая специально разработанный беспроводной контроллер и соответствующую гарнитуру. Анонс состоялся в преддверии выхода новой гоночной игры, которая перенесёт игроков в локацию Horizon Festival, посвящённую Японии.

Лимитированная серия беспроводного контроллера Xbox Forza Horizon 6 отличается оригинальным дизайном, выполненным в прозрачном бирюзовом корпусе с металлическим градиентным покрытием. В нем присутствуют яркие акценты ярко-зеленого, ярко-розового и серебристого цветов, а также металлическая крестовина и текстурированные резиновые накладки. Дизайн вдохновлён горными дорогами Японии, обычно ассоциирующимися с дрифт-культурой, что отражает сеттинг и тематику игры. Контроллер обеспечивает до 40 часов автономной работы и имеет 3,5-мм аудиоразъём для подключения гарнитуры.

Вместе с контроллером Xbox представляет лимитированную серию беспроводной гарнитуры с соответствующей цветовой гаммой и тематическими деталями. Гарнитура включает в себя пользовательские звуковые эффекты, привязанные к системным действиям, таким как включение, сопряжение и отключение звука, сочетая элементы звука движка с звуками интерфейса игры. Она также поддерживает пространственные аудиотехнологии, включая Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone X, а поддержка Bluetooth LE Audio позволяет использовать её на различных совместимых устройствах.

Оба аксессуара разработаны для широкой совместимости, поддерживая платформы Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и мобильные устройства через беспроводное соединение Xbox и Bluetooth. Гарнитура обеспечивает до 20 часов автономной работы, а контроллер сохраняет увеличенный радиус действия без необходимости использования дополнительных аксессуаров, таких как адаптеры.

Предзаказы на контроллер и гарнитуру Forza Horizon 6 Limited Edition уже доступны по цене 89,99 и 134,99 долларов США соответственно. Кроме того, анонсирована официально лицензированная зарядная док-станция, созданная в сотрудничестве с 8BitDo, с магнитным креплением и временем полной зарядки около 3 часов.

Новые аксессуары позиционируются как часть более масштабного продвижения Forza Horizon 6, предлагая игрокам тематическое оборудование в преддверии выхода игры.