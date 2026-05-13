Предзагрузка Forza Horizon 6 стала доступна на всех платформах; игра получила поддержку Steam Deck

Если вы оформили предзаказ Forza Horizon 6 в Steam, вы можете скачать игру до её запуска 19 мая. Playground Games объявила на своей странице X, что грядущая гоночная игра с открытым миром теперь доступна для скачивания, предоставляя пользователям с медленным интернетом достаточно времени для загрузки всего необходимого.

И игрокам действительно есть что скачать. Forza Horizon 6 — самая большая игра в серии как по масштабу, так и по размеру файлов. На ПК вам потребуется как минимум 160 ГБ свободного места, а для консольной версии — около 130 ГБ.

Кроме того, разработчики подтвердили, что Forza Horizon 6 будет полностью верифицирована для Steam Deck с первого дня запуска, а также получит специальную оптимизацию для других портативных устройств на ПК, таких как Xbox ROG Ally и ROG Ally X.