Предзагрузка Forza Horizon 6 стала доступна на всех платформах; игра получила поддержку Steam Deck

Если вы оформили предзаказ Forza Horizon 6 в Steam, вы можете скачать игру до её запуска 19 мая. Playground Games объявила на своей странице X, что грядущая гоночная игра с открытым миром теперь доступна для скачивания, предоставляя пользователям с медленным интернетом достаточно времени для загрузки всего необходимого.
И игрокам действительно есть что скачать. Forza Horizon 6 — самая большая игра в серии как по масштабу, так и по размеру файлов. На ПК вам потребуется как минимум 160 ГБ свободного места, а для консольной версии — около 130 ГБ.
Кроме того, разработчики подтвердили, что Forza Horizon 6 будет полностью верифицирована для Steam Deck с первого дня запуска, а также получит специальную оптимизацию для других портативных устройств на ПК, таких как Xbox ROG Ally и ROG Ally X.
Потом вес улетит за 200 ГБ, сдаться мне что разрабы обманывают, машины не новые а в большинстве случаев тянуться с xbox original, вообще разница нет с 5 части, и мне понятно почему они пихают номерную часть а потому что хотят крупно бабла содрать, можно было просто тупа карту новую выпускать раз в 3- 4 года, но нет 70 бачей себя не купят, так нати ещё 120 плюсом за премиум которым можно только подтереться.
а я уже играю. в целом игра копия прошлых частей
Я глянул геймплей и похоже что осталась проблема с кирпичной, аркадной физикой автомобилей. Они еле поворачивают. По-моему хуже только в The Crew 2. Помнится отыграл в четвёртую Форзу часов 20-30, все было круто и классно, но в какой-то момент на автомобилях стало невозможно входить в повороты, причём на всех, даже с пользовательскими настройками. И ещё я недоумевал от заднеприводных автомобилей, они все сугубо для дрифта и вообще по прямой не едут.