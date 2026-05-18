Проект Forza Horizon 6 оказался неоптимизированным для операционных систем Linux

Разработчик VKD3D-Proton Ханс-Кристиан Арнтцен сообщил, что гоночная игра Forza Horizon 6 крайне сломана и требует ужасных обходных путей для нормальной работы на операционных системах Linux.

Игроки на SteamOS и Steam Deck столкнулись с массой проблем во время раннего старта. В своем черновике на платформе GitHub разработчик подробно описал технические трудности, связанные со слоем трансляции Direct3D 12 в Vulkan. По его словам, игра имеет серьезные ошибки. Например, она записывает дескриптор изображения, а затем считывает его как обычный буфер. Это приводит к сбоям на видеокартах с архитектурами RDNA 3 и RDNA 4, так как данные считываются со смещением в 16 бит. Арнтцен отметил, что это 1 зафиксированный инцидент, когда подобная ошибка вызывает проблемы на практике.

Кроме того, приложение иногда распределяет ресурсы после отправки данных, пока графический процессор еще выполняет вычисления. В коде также была добавлена защита для куч сэмплеров путем их заполнения до лимита в 2048. Зажим устанавливается на константе 2047. Для предотвращения поломки других шейдеров защита была принудительно включена только для трассировки 1 луча или их множества.

Пользователям видеокарт от AMD предложены временные решения, но их интеграция вызывает трудности. Владельцы графических ускорителей от NVIDIA ожидают исправления вылетов в грядущем обновлении драйвера для Linux версии 595. Компания Valve уже перевела игру на использование версии Proton Experimental. Игрокам может потребоваться ввод специальных параметров запуска, таких как RADV_EXPERIMENTAL=heap, для успешного прохождения встроенного бенчмарка.