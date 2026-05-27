Происходит гоночная доминация: Forza Horizon 6 обошла Call of Duty и GTA 5 среди популярных игр на Xbox

Всего неделю назад гоночный хит от Playground Games взял планку в 6 миллионов активных игроков на старте, а сервера рушились от гигантского наплыва автолюбителей по всему миру. Если тогда цифры онлайна выглядели потрясающе на общих мировых сводках Steam, то сегодня масштаб популярности Forza Horizon 6 можно проанализировать на официальной статистике Xbox. Аркадная гонкапоказала по-настоящему жесткую доминацию на консолях Microsoft.

Недавно обновившийся чарт самых популярных проектов экосистемы Xbox преподнес колоссальный сюрприз. Новая автопесочница Forza Horizon 6 за несколько дней стремительно вырвалась на четвертую позицию общего хит-парада Xbox. Новинка сместила таких непотопляемых (внутри чарта Xbox) колоссов мультиплеера, как Call of Duty, так и бессменного мастодонта рейтингов — Grand Theft Auto V, откатившегося сейчас только на десятое место консольного лидерборда Xbox. Что еще интереснее, предыдущая пятая часть аркады — Forza Horizon 5 — тоже не собирается "умирать", комфортно расположившись в двадцатке самых популярных проектов.

Здесь важно отметить, что последней собственной игрой Microsoft Studios, которой удавалось забраться в топы настолько высоко в борьбе за внимание игроков до сих пор оставался только мультиплеерный экшен Halo Infinite на самом его старте в далеком 2021 году.