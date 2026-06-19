Прощай, легенда: в Forza Horizon 6 "усмирили" драйватар Bowie Knife99, но ему на смену пришёл новый вредитель

Недавно студия Playground Games выпустила свежий патч для гоночного симулятора Forza Horizon 6.

Хотя обновление включает множество изменений, внимание игроков привлекла корректировка поведения ИИ в игре: разработчики пересмотрели работу драйватаров. В частности, изменения затронули баланс сложности и поведение соперников на старте заездов.

Драйватар Bowie Knife99, ставший настоящим мемом после релиза за своё непредсказуемое и разрушительное поведение на дорогах, теперь действительно потерял свой "шарм". Однако игроки сообщают, что проблема с агрессивными драйватарами в игре по-прежнему присутствует: теперь на смену Bowie Knife99 пришёл некий snakevenom.