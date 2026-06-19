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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 621 оценка

Прощай, легенда: в Forza Horizon 6 "усмирили" драйватар Bowie Knife99, но ему на смену пришёл новый вредитель

AceTheKing AceTheKing

Недавно студия Playground Games выпустила свежий патч для гоночного симулятора Forza Horizon 6.

Хотя обновление включает множество изменений, внимание игроков привлекла корректировка поведения ИИ в игре: разработчики пересмотрели работу драйватаров. В частности, изменения затронули баланс сложности и поведение соперников на старте заездов.

Драйватар Bowie Knife99, ставший настоящим мемом после релиза за своё непредсказуемое и разрушительное поведение на дорогах, теперь действительно потерял свой "шарм". Однако игроки сообщают, что проблема с агрессивными драйватарами в игре по-прежнему присутствует: теперь на смену Bowie Knife99 пришёл некий snakevenom.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
User_200
4
Carissa7517

Я не шарю, но читается как бред

3
barabear

Хз кому он помешал, у меня с ним проблем не было даже на харде.

1
StanTheMan_3000

Кодзима - гений!!

Чукча в чуме

Скайнет не победить.
(славься великий скайнет! когда ты придешь к власти не отбирай у меня комп пожалста!)