Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.3 365 оценок

Ранний доступ Forza Horizon 6 привлек 1,3 миллиона игроков

Gruz_ Gruz_

Новая гоночная игра Forza Horizon 6 от Playground Games демонстрирует отличные стартовые результаты. Согласно внутренней статистике, количество пользователей уже достигло 1,3 миллиона человек.

В цифровом магазине Steam проект обновил рекорд серии по пиковому онлайну: в симулятор одновременно играли 181 775 человек, что значительно превышает показатели прошлых частей.

Подобная статистика зафиксирована еще до полноценного релиза, в период раннего доступа. Это указывает на высокий потенциал Forza Horizon 6, которая может превзойти успех предшественницы, вышедшей четыре года назад. Проект также лидирует по оценкам профильной прессы, став самым высокооцененным релизом 2026 года и обойдя такие крупные новинки, как Resident Evil Requiem и Pokémon Pokopia.

Jarvis666

Я конечно орнул, когда увидел негров и латиносов в Японии. Просто сходка гонщиков, показывают тачки, фестиваль, а вокруг куча пряничных человечков. Откуда их там столько, в таком количестве?))

Qwe7

космос графика, почти блек миф вуконг
никакой моторфест и солар краун не валялись

Red Salamandra
Ранний доступ Forza Horizon 6 привлек 1,3 миллиона игроков
Согласно внутренней статистике,
в симулятор одновременно играли 181 775 человек,

А где ссылка на источник или хотя бы скриншот?

erkins007

RTGI только желательно бы починить, а так все замечательно.

