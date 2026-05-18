Ранний доступ Forza Horizon 6 привлек 1,3 миллиона игроков

Новая гоночная игра Forza Horizon 6 от Playground Games демонстрирует отличные стартовые результаты. Согласно внутренней статистике, количество пользователей уже достигло 1,3 миллиона человек.

В цифровом магазине Steam проект обновил рекорд серии по пиковому онлайну: в симулятор одновременно играли 181 775 человек, что значительно превышает показатели прошлых частей.

Подобная статистика зафиксирована еще до полноценного релиза, в период раннего доступа. Это указывает на высокий потенциал Forza Horizon 6, которая может превзойти успех предшественницы, вышедшей четыре года назад. Проект также лидирует по оценкам профильной прессы, став самым высокооцененным релизом 2026 года и обойдя такие крупные новинки, как Resident Evil Requiem и Pokémon Pokopia.