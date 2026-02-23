Раскрыты подробности прохождения кампании Forza Horizon 6

Появились новые подробности о структуре кампании Forza Horizon 6, дающие игрокам чёткое представление о том, чего ожидать от системы развития в открытом мире после выхода игры в мае 2026 года.

В последнем блоге Playground Games описывается, как кампания в Forza Horizon 6 сочетает в себе исследование и испытания фестиваля на обширной территории Японии. Вместо того чтобы начинать игру в качестве признанной звезды фестиваля, как в предыдущих частях, игроки начинают своё путешествие как туристы с амбициями присоединиться к фестивалю Horizon и в конечном итоге стать Легендой.

Подход Playground Games к кампании делает акцент на развитии через достижения и открытия. Чтобы пройти квалификацию на фестиваль, необходимо пройти квалификационные заезды Horizon и Invitational, чтобы получить свой первый браслет, открывающий доступ к тщательно отобранным гонкам по всей Японии. По мере того, как вы зарабатываете браслеты, участвуя в фестивальных мероприятиях, выполняя трюки и участвуя в испытаниях на мастерство, вас ждут всё более сложные гонки с более быстрыми автомобилями и разнообразным рельефом.

Прогресс не ограничивается структурированными фестивальными соревнованиями. Forza Horizon 6 также предлагает режим «Откройте для себя Японию» — более свободный режим, где вы зарабатываете марки, фотографируя пейзажи, выполняя дополнительные задания, такие как гонки по горным дорогам или ночные уличные гонки, и исследуя культурные достопримечательности. За эти действия вы получаете автомобили, кредиты и косметические предметы, которые отслеживаются в новом журнале коллекций игры.

Оба пути — фестивальные браслеты и «Откройте для себя Японию» — способствуют продвижению по кампании, предоставляя игрокам гибкость в выборе маршрута. Достижение наивысшего уровня открывает доступ к эксклюзивным локациям, таким как Остров Легенд, где проходят захватывающие события, например, расширенная гонка «Голиаф», проходящая по всей карте.

Кампания предназначена для одиночной игры или кооператива с друзьями, с возможностью настройки условий гонки, выбора автомобилей, погоды и многого другого после разблокировки определённых этапов прогресса.