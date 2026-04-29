Разработчик Forza Horizon 6 раскрывает новые детали гонки - батлрояль, раритете и режимы игры

В преддверии скорой премьеры студия Playground Games всё охотнее раскрывает интересные особенности новой части гоночной франшизы Forza Horizon. На днях дизайн-директор игры Торбен Эллерт ответил на вопросы комьюнити в формате Q&A и раскрыл несколько важнейших геймплейных механик в Forza Horizon 6.

Одной из главных тем всего обсуждения стала система гонок "тогэ". Это напряженные парные (1 на 1) заезды на крутых извилистых спусках, так характерных для горной Японии. По словам Эллерта, в игре реализованы пять классических и уникальных маршрутов с перевалами. Во время исследования в синглплеере гонщик найдет специального ИИ-противника, уже ждущего игрока около старта. Разработчик подчеркнул важную особенность: сюжетная система одиночной кампании позволит кататься с компьютерными соперниками абсолютно в любой момент игры независимо от личного продвижения игрока по ветке общего Horizon Festiva. А вот любителей напряженного живого соревновательного онлайна ждет особенный турнир — официальный онлайн-чемпионат для PvP форматов, который будет стабильно снабжать вас сложным состязанием поочередно вокруг этих пяти пресетов трасс в японских горах.

Разработчик также рассказал, что были пересмотрены принципы пополнения коллекции раритетных авто. Появилась возможность получать контент прошлых сезонных ивентов — система получения машин от старого Festival Playlist, судя по всему, станет более благосклонна к пользователям PS5, релиз для которых запланирован заметно позже старта на консолях Xbox и ПК. Как сообщается, все бесплатные транспортные средства отныне смогут появляться в системе внутриигровых розничных площадок автомобилей.

Расположение б/у рынков в открытом мире четко фиксировано, но каждый геймер получит там полностью индивидуальный опыт нахождения забытых авто — предложения, машины и время активности ассортимента площадок станут полностью уникальными для каждого клиента: игрок А увидит одни варианты покупок редкого дропа, игрок B в том же киоске встретит уже иные машины. Эксклюзивы Forza Edition ожидаемо останутся очень редким товаром.

Разработчики дополнительно озвучили еще порцию приятных изменений и анонсов для старых элементов:

классический Для всех любителей поохотиться Forzathon Live отныне зовется Stunt Party.

Знаменитый батлрояль «Eliminator» возвращается, и 1 уровнем прокачки там выступит скромная «капсульная» Honda City 1984.

Вершина игровой карьеры спрятана за открытием региона «Legend Island» со своими гонками — он-то и запустит колоссальный «Goliath» с маршрутом на 50 миль.

О том, какая радио-станция сопроводит долгие марафоны игроков, нам сообщат незадолго перед майским открытием ворот.

Выход Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая.