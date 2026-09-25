Разработчики Forza Horizon 6 ответили на критику банов машин с аниме-дизайнами: откровенный контент запрещён

Разработчики Forza Horizon 6 попытались прояснить правила модерации после нескольких месяцев критики со стороны игроков, которые считают, что система слишком жёстко относится к автомобилям в стиле аниме. Речь идёт о машинах с изображениями персонажей из аниме, манги и видеоигр — популярном направлении японской автомобильной культуры.

В обновлённых правилах Microsoft отдельно указала, что аниме-дизайны сами по себе разрешены. При этом запрещены откровенно сексуальные и сексуализированные изображения. В качестве примеров потенциально недопустимого контента разработчики назвали провокационные позы, жесты и выражения лица, а также изображения, акцентирующие внимание на отдельных частях тела.

Turn 10 Studios также опровергла слухи о том, что решения принимаются исключительно автоматически или что большое количество жалоб само по себе приводит к бану. Согласно новым разъяснениям, после жалобы дизайн попадает в очередь на проверку человеком, а число жалоб не влияет на его приоритет.

При этом сами правила уже вызвали новую волну критики. Некоторые игроки считают формулировки слишком расплывчатыми и опасаются, что практически любой аниме-дизайн можно будет признать «сексуализированным» в зависимости от субъективной оценки модератора. На японских форумах и в соцсетях также обсуждают, какие именно позы и изображения могут оказаться под запретом.

За первое нарушение игрок обычно получает предупреждение, а последующие нарушения приводят к увеличению срока блокировки. Однако для ряда категорий действует политика нулевой терпимости: за откровенный сексуальный контент, наготу, сексуальную эксплуатацию детей, угрозы насилием, терроризм и другие особо серьёзные нарушения можно получить постоянный бан сразу.

На фоне споров японские отзывы Forza Horizon 6 в Steam опустились до статуса «Смешанные». Некоторые игроки утверждают, что опасаются даже публиковать скриншоты чужих автомобилей или хранить определённые дизайны в библиотеке. Другие отдельно жалуются на блокировки машин с женскими персонажами в купальниках.

При этом запрет на определённые изображения не является нововведением именно Forza Horizon 6. В предыдущих играх серии также действовали ограничения на нацистскую и конфедеративную символику, а изображения имперского флага Японии уже становились причиной блокировок. В новых правилах Forza Horizon 6 эти ограничения были сохранены.