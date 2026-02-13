Разработчики Forza Horizon 6 показали прекрасные пейзажи заснеженной Японии

В ожидании свежих подробностей о Forza Horizon 6, студия Playground Games опубликовала 28-секундный ролик с новыми кадрами на движке игры. Ролик посвящен не самим гонкам, а живописным пейзажам виртуальной Японии, в частности — высокогорью.

В FH6 Японские «Альпы» станут одним из самых экстремальных регионов на карте. Разработчики подтвердили, что в так называемом «Альпийском регионе» (высокогорье) снег будет лежать круглый год, независимо от текущего сезона на остальной части карты.

В горах, на парковке Окуибуки, расположится одна из трех постоянных площадок для Car Meets — социальных хабов, вдохновленных японской культурой тюнинга и встреч в Дайкоку. Регион предложит легендарные горные перевалы (тогэ), включая дороги, вдохновленные горой Харуна и трассой Бандай-Адзума.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая (2026 года) на Xbox Series X/S и ПК (на PS5 — позже в этом году), а покупка Premium Edition гарантирует четыре дня раннего доступа.