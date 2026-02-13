ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.6 200 оценок

Разработчики Forza Horizon 6 показали прекрасные пейзажи заснеженной Японии

Gruz_ Gruz_

В ожидании свежих подробностей о Forza Horizon 6, студия Playground Games опубликовала 28-секундный ролик с новыми кадрами на движке игры. Ролик посвящен не самим гонкам, а живописным пейзажам виртуальной Японии, в частности — высокогорью.

В FH6 Японские «Альпы» станут одним из самых экстремальных регионов на карте. Разработчики подтвердили, что в так называемом «Альпийском регионе» (высокогорье) снег будет лежать круглый год, независимо от текущего сезона на остальной части карты.

В горах, на парковке Окуибуки, расположится одна из трех постоянных площадок для Car Meets — социальных хабов, вдохновленных японской культурой тюнинга и встреч в Дайкоку. Регион предложит легендарные горные перевалы (тогэ), включая дороги, вдохновленные горой Харуна и трассой Бандай-Адзума.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая (2026 года) на Xbox Series X/S и ПК (на PS5 — позже в этом году), а покупка Premium Edition гарантирует четыре дня раннего доступа.

8
4
Forza Horizon 6
19.05.2026
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Ahnx

Сойдёт для сельской местности. В RDR2 графика всё равно круче.

7
Витюня Скобочник
В RDR2 графика

Это с учётом 100500+ модов? xD

нитгитлистер

ты же понимаешь что сравнивать гонки с неспешной рпг неправильно?

3
Destroited

по ролику больше на карелию похоже