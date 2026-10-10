Разработчики Forza Horizon 6 представили трейлер обновления Horizon Meets

Студия Playground Games представила трейлер обновления Horizon Meets для гоночного симулятора Forza Horizon 6, ключевым событием которого станет коллаборация Xbox с торговой сетью 7-Eleven. В рамках этого партнерства в игре временно откроется зона для автомобильных сходок, воссоздающая атмосферу ночных японских круглосуточных магазинов. Проморолик демонстрирует, как пользователи смогут собираться на парковках, обмениваться тюнинг-сетапами и скачивать уникальные неоновые ливреи.

В рамках сезона игрокам будут доступны три эксклюзивные награды, дебютирующие в серии Forza Horizon. За выполнение активностей можно разблокировать форму сотрудника 7-Eleven для аватара, лимитированный спорткар Toyota Supra GR в корпоративной расцветке и коллекционный сэндвич с яйцом, который появится на карте в качестве разрушаемого бонусного объекта.

Кроме того, праздничный плейлист расширит соревновательный режим Spec Racing, добавив в автопарк 10 дополнительных автомобилей. Опубликованное видео наглядно знакомит сообщество со всеми грядущими активностями, новыми инструментами кастомизации транспортных средств и общей атмосферой фестиваля.