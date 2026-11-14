Разработчики Forza Horizon 6 раскрыли планы по развитию игры на ближайшие месяцы

Студия Playground Games представила план пострелизной поддержки гоночной аркады Forza Horizon 6, охватывающий концовку 2026 года и начало 2027-го. Основной акцент разработчики сделали на контенте, запланированном на январь и февраль следующего года.

До конца 2026 года авторы выпустят два крупных сезонных обновления: Series 8 «Horizon Holidays» и Series 9 «Legendary Explorers». В начале 2027 года в игре стартует Series 10, главной темой которого станут экзотические и тюнингованные автомобили (Exotics and Tuners). Помимо тематических ивентов, игроков ждут новая постоянная радиостанция и обширный список машин, доступных в качестве наград за активность.

Главным событием января 2027 года станет релиз первого масштабного дополнения для Forza Horizon 6. Подробности расширения Playground Games пока держит в секрете, обещая раскрыть их в ближайшее время. Примечательно, что выход DLC состоится в один месяц с дебютом игры на консоли PlayStation 5.

Чем именно Playground Games удивит игроков во второй половине 2027-го, пока известно лишь в общих чертах: в производстве находится второе сюжетное расширение, на очереди — капитальный ремонт Festival Playlist, плюс в игре появятся новые трассы и геймплейные механики.