Разработчики Oblivion Remastered создали большую часть машин для Forza Horizon 6

Гоночный симулятор Forza Horizon 6 успешно дебютировал в этом месяце, собрав отличные отзывы критиков и сформировав огромную стартовую аудиторию. Однако студия Playground Games создавала этот масштабный проект далеко не в одиночку.
Своим активным участием в разработке поделилась компания Virtuos, известная по обновленной версии The Elder Scrolls 4: Oblivion. Масштаб её вовлеченности оказался колоссальным: специалисты студии взяли на себя производство почти 90% всего автопарка игры.Официальное подтверждение этого факта появилось в социальных сетях и блоге Virtuos. Выяснилось, что её дочерняя команда Glass Egg работала как прямое продолжение основного штата разработчиков.
Помимо создания детализированных моделей автомобилей для Playground Games и Turn 10 Studios, художники из Glass Egg активно помогали в проектировании игрового мира. Они отвечали за визуальную целостность, качество текстур и масштабируемость графики во всех девяти уникальных биомах, воссоздающих ландшафты Японии.
Данный релиз стал уже третьим примером успешной кооперации между Virtuos и Playground Games, которые ранее вместе трудились над четвертой и пятой частями франшизы. Напомним, что сама Playground Games является бессменным создателем всей линейки гонок с открытым миром Forza Horizon, а в настоящее время также возглавляет производство долгожданного перезапуска фэнтезийной ролевой игры Fable.
Для Virtuos этот проект стал очередным подтверждением её лидерского статуса на рынке игрового аутсорсинга и совместной разработки. На глобальной арене компания считается одним из самых востребованных и продуктивных партнеров для крупных издателей. Портфолио студии регулярно пополняется блокбастерами, среди которых значатся такие громкие тайтлы, как Metal Gear Solid Delta, Cyberpunk 2077 и Subnautica 2.
А пару патчей для самого обливиона они там случайно создать не хотят ?
И что они там создали ? Авто занимались другие фирмы на подхвате, эта вам не гран туризмо, максимум они правили модели, но с учётом они используют ии похоже во всё её применяли.
индийка припахала
Главное что обливион не чиним
Теперь понятно, почему я врезаюсь в рандомные дома и застревают в текстурах!