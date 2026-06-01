Разработчики Oblivion Remastered создали большую часть машин для Forza Horizon 6

Гоночный симулятор Forza Horizon 6 успешно дебютировал в этом месяце, собрав отличные отзывы критиков и сформировав огромную стартовую аудиторию. Однако студия Playground Games создавала этот масштабный проект далеко не в одиночку.

Своим активным участием в разработке поделилась компания Virtuos, известная по обновленной версии The Elder Scrolls 4: Oblivion. Масштаб её вовлеченности оказался колоссальным: специалисты студии взяли на себя производство почти 90% всего автопарка игры.Официальное подтверждение этого факта появилось в социальных сетях и блоге Virtuos. Выяснилось, что её дочерняя команда Glass Egg работала как прямое продолжение основного штата разработчиков.

Помимо создания детализированных моделей автомобилей для Playground Games и Turn 10 Studios, художники из Glass Egg активно помогали в проектировании игрового мира. Они отвечали за визуальную целостность, качество текстур и масштабируемость графики во всех девяти уникальных биомах, воссоздающих ландшафты Японии.

Данный релиз стал уже третьим примером успешной кооперации между Virtuos и Playground Games, которые ранее вместе трудились над четвертой и пятой частями франшизы. Напомним, что сама Playground Games является бессменным создателем всей линейки гонок с открытым миром Forza Horizon, а в настоящее время также возглавляет производство долгожданного перезапуска фэнтезийной ролевой игры Fable.

Для Virtuos этот проект стал очередным подтверждением её лидерского статуса на рынке игрового аутсорсинга и совместной разработки. На глобальной арене компания считается одним из самых востребованных и продуктивных партнеров для крупных издателей. Портфолио студии регулярно пополняется блокбастерами, среди которых значатся такие громкие тайтлы, как Metal Gear Solid Delta, Cyberpunk 2077 и Subnautica 2.