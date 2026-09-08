Редактор The Verge настаивает - Forza Horizon 6 для PS5 выйдет в начале 2027 года вместе с первым дополнением

Буквально на днях разработчик Playground Games подтвердил, что Forza Horizon 6 выйдет на PS5 до конца года, выполнив обещание, данное при первом анонсе игры. В самом конце сообщения Playground от 7 сентября разработчики заявили: «Если вы планируете свою поездку в Японию на PlayStation 5, следите за новостями! Forza Horizon 6 выйдет на PS5 позже в этом году».

Это успокоило многих, поскольку геймеры начали задаваться вопросом, не приведёт ли недавняя смена курса Xbox к тому, что Forza Horizon 6 снова станет эксклюзивом для консолей Xbox и ПК.

Однако Том Уоррен из The Verge подтвердил своё утверждение о переносе релиза на 2027 год. В своем последнем сообщении на The Verge он написал:

Microsoft планирует отложить релиз Forza Horizon 6 на PS5, согласно источникам, знакомым с планами Playground Games. Хотя изначально игра была анонсирована как выходящая на PS5 в конце этого года, я понимаю, что будет небольшая задержка, и релиз перенесётся на начало 2027 года.

Уоррен утверждает, что решение связано с тем, чтобы синхронизировать релиз на PS5 с выходом первого дополнения для Forza Horizon 6. Если вы помните, порт Forza Horizon 5 для PS5 вышел одновременно с крупным обновлением контента.

С одной стороны, это может быть просто маркетинговый трюк: выпустить новый порт одновременно с крупным обновлением, как это было с Forza Horizon 5, и заработать миллионы проданных копий. С другой стороны, это может быть частью более широкой стратегии Xbox, увеличивающей время ожидания между первоначальным запуском на Xbox и появлением игры на других платформах.