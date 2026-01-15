Редактор VGC подтвердил утёкшую дату релиза Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 снова будоражит воображение игроков. Вчера сообщалось об утечке, связанной с датой релиза, но некоторые в сообществе быстро отвергли эту информацию как фейк или простую ошибку. Многие фанаты были убеждены, что если дата появилась «случайно», то это определённо не окончательная дата.

Скептицизм был понятен, поскольку в течение нескольких месяцев ходили слухи о том, что новая Forza дебютирует «к 31 марта». Между тем, появившаяся информация указывает на то, что фактическая дата релиза — май, и гонки перенесут игроков в долгожданную Японию.

Это подтвердил редактор VGC Энди Робертсон, проверив сообщения на основе собственных источников. Согласно этой информации, Forza Horizon 6 действительно выйдет 19 мая, а те, кто выберет более дорогое издание, смогут начать играть 15 мая.

На данный момент новая часть серии запланирована к эксклюзивному релизу на Xbox Series X|S и ПК, но уже известно, что Microsoft не намерена ограничиваться одной платформой. По имеющейся информации, компания уже работает над версией для PlayStation 5, релиз которой ожидается в 2026 году.