Редакция журнала EDGE оценила Forza Horizon 6 на восемь баллов и раскритиковала 007 First Light

В 425-м номере британского издания EDGE были опубликованы рецензии на ключевые игровые новинки месяца, при этом ни один из проектов не получил неудовлетворительной оценки. Максимальный балл в текущем выпуске составил 8 из 10 — такую оценку получили Forza Horizon 6, Yoshi and the Mysterious Book, Phonopolis, Coffee Talk Tokyo и Prime Monster.
Менее блестящей оказалась оценка 007 First Light: версия Джеймса Бонда от IO Interactive остановилась на 6 баллах. В рецензии критикуют однообразие стелс-механик, обусловленное чрезмерным использованием гаджета Q Watch, и хаотичный характер перестрелок. Несмотря на похвалу в адрес сюжета и актерской игры, EDGE называет проект амбициозным, но недостаточно разнообразным.
Неоднозначную реакцию может вызвать оценка 7 баллов для экшена Mina the Hollower, который на сегодняшний день удерживает самый высокий средний балл среди релизов 2026 года. Рецензенты журнала положительно охарактеризовали общее художественное оформление, однако указали на проблемы с читаемостью графики в стилистике 8–16 бит, а также на цикличность и слабую проработку отдельных игровых механик.
Ниже приведены оценки из выпуска EDGE № 425:
- 007 First Light - 6
- Forza Horizon 6 - 8
- Zero Parades: For Dead Spies - 7
- Directive 8020 - 6
- Yoshi And The Mysterious Book - 8
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight - 6
- Phonopolis - 8
- Mina The Hollower - 7
- Call Of The Elder Gods - 6
- Coffee Talk Tokyo - 8
- Prime Monster - 8
- The Remake Of The End Of The Greatest RPG Of All Time - 6
Все перечисленные игры представляют собой наиболее качественные релизы месяца по мнению критиков, хотя некоторые оценки могут вызвать дискуссии. Номер стал одним из самых позитивных за последнее время по общему уровню выставленных баллов.
Forza Horizon 6 и 2 балов не заслуживает.
В ней одна карта новая и все.
Элементарных вещей в игре нет.
Когда пытаешься открыть крышу, крыша не анимацией открывается, а просто обычный черный экран.
И это игра 2026 года. Ну просто как гонку поиграть можно, ну в ней нет ни чего вау. Так что ей бы и 6 оценка была бы много.
В игре Test Drive Unlimited 2 2011 г.
Анимации есть, открытия и закрытия крыши.
Лего Бэтмен - 10 из 10