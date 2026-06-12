Редакция журнала EDGE оценила Forza Horizon 6 на восемь баллов и раскритиковала 007 First Light

В 425-м номере британского издания EDGE были опубликованы рецензии на ключевые игровые новинки месяца, при этом ни один из проектов не получил неудовлетворительной оценки. Максимальный балл в текущем выпуске составил 8 из 10 — такую оценку получили Forza Horizon 6, Yoshi and the Mysterious Book, Phonopolis, Coffee Talk Tokyo и Prime Monster.

Менее блестящей оказалась оценка 007 First Light: версия Джеймса Бонда от IO Interactive остановилась на 6 баллах. В рецензии критикуют однообразие стелс-механик, обусловленное чрезмерным использованием гаджета Q Watch, и хаотичный характер перестрелок. Несмотря на похвалу в адрес сюжета и актерской игры, EDGE называет проект амбициозным, но недостаточно разнообразным.

Неоднозначную реакцию может вызвать оценка 7 баллов для экшена Mina the Hollower, который на сегодняшний день удерживает самый высокий средний балл среди релизов 2026 года. Рецензенты журнала положительно охарактеризовали общее художественное оформление, однако указали на проблемы с читаемостью графики в стилистике 8–16 бит, а также на цикличность и слабую проработку отдельных игровых механик.

Ниже приведены оценки из выпуска EDGE № 425:

Все перечисленные игры представляют собой наиболее качественные релизы месяца по мнению критиков, хотя некоторые оценки могут вызвать дискуссии. Номер стал одним из самых позитивных за последнее время по общему уровню выставленных баллов.