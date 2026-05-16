RX 7600 загружает Forza Horizon 6 за 4 секунды вместо 90, благодаря технологии Advanced Shader Delivery на RDNA 3

В прошлом году Microsoft анонсировала технологию DirectX Advanced Shader Delivery, предназначенную для доставки предварительно скомпилированных шейдеров при загрузке поддерживаемых игр.

Благодаря предварительно скомпилированным шейдерам пользователям не нужно ждать дополнительного времени компиляции, что приводит к более быстрой загрузке, а во время игры также уменьшается количество зависаний. Технология была разработана совместно Xbox и AMD и в настоящее время поддерживается всеми тремя производителями видеокарт, включая NVIDIA, AMD и Intel.

Сегодня Microsoft объявила о расширении публичной предварительной версии Advanced Shader Delivery. Теперь больше видеокарт AMD Radeon получат доступ к предварительно скомпилированным шейдерам благодаря последнему драйверу Adrenalin 26.5.2. В число поддерживаемого оборудования входят архитектуры RDNA 3, RDNA 3.5 и RDNA 4, включая видеокарты RX 7000, Radeon 700M, RX 8000, Radeon 800M и Radeon RX 9000. Ниже приведены официальные требования для включения этой технологии:

ОС: Windows 11 24H2 или выше

Xbox Gaming Services: 37.113.11003.0 или выше (Microsoft Store > Библиотека > Обновить игровые службы)

Xbox Insider Hub: Откройте Xbox Insider Hub > Выберите Previews > PC Gaming Preview

GPU: Архитектуры AMD RDNA 3, RDNA 3.5, RDNA 4

Драйвер: Adrenalin 26.5.2 или выше (добавляет поддержку новых игр: Forza Horizon 6 и 007 First Light)

Пользователи могут сразу же воспользоваться преимуществами технологии Advanced Shader Delivery от Microsoft на графических процессорах AMD Radeon с выходом Forza Horizon 6. Система с графическим процессором Radeon RX 7600 и процессором Ryzen 7 5800 смогла загрузить игру всего за 4 секунды, по сравнению с 1,5 минутами до применения Advanced Shader Delivery. Это сокращение времени загрузки на 95%, и не только это, но и ASD также привела к уменьшению рывков, обеспечивая невероятно плавный игровой процесс.

Microsoft уже предлагает полную поддержку разработчикам для интеграции Advanced Shader Delivery в свои игры с помощью новейшего Agility SDK. Microsoft также заявила, что ASD появится на большем количестве устройств Windows и другом оборудовании IHV в ближайшие месяцы.