Система штрафов, совместный дрифт и тюнинг: новые детали социального мира Forza Horizon 6

Разработчики из Playground Games продолжают погружать фанатов в детали своего главного гоночного релиза этого года. На этот раз студия сфокусировалась на том, что делает серию Forza Horizon по-настоящему живой — на автомобильной культуре, глубоком тюнинге и бесшовном взаимодействии игроков в огромном открытом мире Японии.

На старте игрокам будет доступно более 550 автомобилей, и их кастомизация выйдет на новый уровень.

Фирменный аэродинамический обвес теперь настраивается индивидуально для каждой машины, а спойлеры и бамперы можно красить раздельно.

Наконец-то реализована давняя просьба комьюнити — возможность устанавливать разные диски на переднюю и заднюю ось автомобиля.

Редактор ливрей теперь позволяет наносить наклейки (и спонсорские логотипы) прямо на окна машин.

Любители японской классики смогут устанавливать высокооборотистые двигатели от мотоциклов в малолитражные "кей-кары".

Поиск новых автомобилей также разнообразили. Помимо привычного автосалона, исследуя Японию, игроки смогут наткнуться на уже протюнингованные «Автомобили вторичного рынка», припаркованные возле гоночных треков. Они продаются со скидкой и идеально подходят для ближайших заездов. Никуда не делись и классические "Раритеты", а также новые "Машины-сокровища", найти которые можно только по фото-подсказкам от вашей напарницы Мэй.

Главной гордостью Forza Horizon 6 разработчики называют полную интеграцию мультиплеера в открытый мир без лобби и экранов загрузки. В игре появится три официальные зоны для сходок, включая культовую токийскую парковку Дайкоку и горную парковку Окуибуки. Там игроки смогут выйти из машин, осмотреть авто других геймеров от первого лица, скачать их настройки тюнинга или даже купить базовую версию понравившегося авто на месте.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая 2026 года на Xbox Series X|S и ПК. Владельцы Premium-издания смогут начать игру на 4 дня раньше — 15 мая. Версия для PlayStation 5 выйдет позже в этом же году.