Состоялся общий релиз Forza Horizon 6 - новая часть культовой серии впервые отправила игроков в Японию

Forza Horizon 6 официально вышла на Xbox Series X|S и PC. После нескольких дней раннего доступа для владельцев Premium Edition состоялся полноценный мировой релиз новой части гоночной серии от Playground Games и Xbox Game Studios.

Главной особенностью Forza Horizon 6 стала Япония — впервые в истории серии Horizon Festival проходит среди улиц Токио, горных серпантинов, сельских регионов и прибрежных трасс страны. Разработчики называют карту самой крупной и насыщенной в истории франшизы. В игре доступно более 550 автомобилей на старте, включая Toyota GR GT Prototype 2025 года и новый Land Cruiser.

В новой части появилась переработанная система прогрессии с упором на исследование страны, коллекционирование и автомобильную культуру Японии. Среди нововведений — Car Meets, вдохновлённые настоящими японскими автосообществами, улучшенный тюнинг и расширенные социальные функции.

Игра уже получила высокие оценки профильной прессы. Критики хвалят масштаб открытого мира, визуальную составляющую и атмосферу японского автоспорта, хотя часть обзоров отмечает, что проект развивает идеи предыдущих частей эволюционно, а не революционно.

Forza Horizon 6 также доступна в подписке Xbox Game Pass с первого дня. Версия для PlayStation 5 подтверждена официально, однако её релиз ожидается позже в 2026 году.