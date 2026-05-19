Состоялся общий релиз Forza Horizon 6 - новая часть культовой серии впервые отправила игроков в Японию

Forza Horizon 6 официально вышла на Xbox Series X|S и PC. После нескольких дней раннего доступа для владельцев Premium Edition состоялся полноценный мировой релиз новой части гоночной серии от Playground Games и Xbox Game Studios.
Главной особенностью Forza Horizon 6 стала Япония — впервые в истории серии Horizon Festival проходит среди улиц Токио, горных серпантинов, сельских регионов и прибрежных трасс страны. Разработчики называют карту самой крупной и насыщенной в истории франшизы. В игре доступно более 550 автомобилей на старте, включая Toyota GR GT Prototype 2025 года и новый Land Cruiser.
В новой части появилась переработанная система прогрессии с упором на исследование страны, коллекционирование и автомобильную культуру Японии. Среди нововведений — Car Meets, вдохновлённые настоящими японскими автосообществами, улучшенный тюнинг и расширенные социальные функции.
Игра уже получила высокие оценки профильной прессы. Критики хвалят масштаб открытого мира, визуальную составляющую и атмосферу японского автоспорта, хотя часть обзоров отмечает, что проект развивает идеи предыдущих частей эволюционно, а не революционно.
Forza Horizon 6 также доступна в подписке Xbox Game Pass с первого дня. Версия для PlayStation 5 подтверждена официально, однако её релиз ожидается позже в 2026 году.
япония не интересна другое дело в россии покатушки устроить врум врум по всей россии от москвы до камчатки вот это жду!
вот пример когда одновременный релиз игры показывает высокие показатели продаж и онлайна!А сосоня только и знают что ныть на слабые продажи и переобуваться!Так вы делайте красиво и всё будет!
Нафиг. Как и ожидалось все те же самые яйца в 4 раз вхивают с полным отсутствием изменений
"1 из 10". Там повестка: черные и азиаты, некрасивые лица, местоимение. На PG в такое не играют.