Состоялся ранний релиз Forza Horizon 6 - игру полноценно взломала группа RUNE

Сегодня состоялся ранний релиз Forza Horizon 6 - доступ к игре уже получили владельцы Премиум-издания игры. Релиз стандартной версии состоится 19 мая.

Так же стало известно о том, что игру уже полноценно взломала группа RUNE: их взлом полностью работает офлайн, не требует авторизации в сервисах MS и следовательно пользователь не рискует получить бан по железу.

Действие шестой части происходит в Японии, с её культовыми пейзажами, среди которых выделяется гора Фудзи, городские неоновые кварталы и деревни, утопающие в цветущей сакуре. Разработчики из Playground Games обещают самое аутентичное воплощение страны, уделяя внимание как масштабным видам, так и мельчайшим культурным деталям.

Forza Horizon 6 доступна на PC и Xbox Series X/S. Версия для PS5 выйдет позже.