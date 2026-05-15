Состоялся ранний релиз Forza Horizon 6 - игру полноценно взломала группа RUNE

Сегодня состоялся ранний релиз Forza Horizon 6 - доступ к игре уже получили владельцы Премиум-издания игры. Релиз стандартной версии состоится 19 мая.
Так же стало известно о том, что игру уже полноценно взломала группа RUNE: их взлом полностью работает офлайн, не требует авторизации в сервисах MS и следовательно пользователь не рискует получить бан по железу.
Действие шестой части происходит в Японии, с её культовыми пейзажами, среди которых выделяется гора Фудзи, городские неоновые кварталы и деревни, утопающие в цветущей сакуре. Разработчики из Playground Games обещают самое аутентичное воплощение страны, уделяя внимание как масштабным видам, так и мельчайшим культурным деталям.
Forza Horizon 6 доступна на PC и Xbox Series X/S. Версия для PS5 выйдет позже.
и смысл без онлайна играть?
Шаурма гляди чо бомж пекари творят) Делай выводы
Он давно состоялся
А нахер она нужна-то без мультиплеера
Вот это круть! А то эти ваши гипервизоры нафик не нужны! На разок разве что. А такие игры как форза нужно держать у себя (с гипервизором не получится), аналогов то нет ГОНОЧНЫХ аркад. НФС здулось и уже 4 года как лежит в гробу. не факт что его оттуда будут доставать