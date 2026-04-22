Совместное строительство и настройка гаражей: авторы Forza Horizon 6 раскрыли особенности кастомизации игры

Playground Games поделилась свежей порцией информации об ожидаемой гоночной аркаде Forza Horizon 6. В этот раз разработчики сфокусировали внимание на обновленных инструментах кастомизации и передовых редакторах пользовательского контента, которые должны подарить фанатам полную творческую свободу в японском сеттинге.

Важным изменением новой части станет переработка системы недвижимости. Отныне в приобретенных игроком домах появятся полностью настраиваемые личные гаражи. Геймеры смогут обустраивать внутренний интерьер помещений с помощью десятков видов декора и реквизита, а также устанавливать на специальные стенды до четырех любимых автомобилей из автопарка, чтобы любоваться ими через классический режим обзора Forzavista. Кроме того, реализована полноценная социальная механика. Игроки смогут ходить в гости в гаражи к другим игрокам, загружать понравившиеся дизайны чужих интерьеров себе, а для максимально удобного осмотра помещений будет использоваться свободная камера-дрон.

Новшества затронули и знаменитый конструктор EventLab, дебютировавший еще в прошлой части серии. По заявлениям создателей, функционал стал значительно шире — в специально выделенных зонах пользователи смогут собственноручно строить целые жилые районы, мегаполисы, лесные массивы и альтернативные площадки фестиваля. Редактор стал удобнее: появилась механика быстрого штампования, а также функция быстрого заезда, чтобы лично протестировать физику трассы прямо посреди строительства. Запускать творческий процесс теперь разрешено из любой точки карты открытого мира, и, если пространства хватает, алгоритм сам аккуратно сгенерирует для вашей трассы стартовую сетку на 12 позиций.

Отвечая на частые просьбы фанатского сообщества, разработчики внедрили Horizon CoLab. Этот режим добавляет полноценный сетевой кооператив прямо внутрь редактора карт — теперь вы можете собираться в отряды и творить масштабные гоночные шедевры и испытания вместе с друзьями в режиме реального времени. При этом разработчики уточняют, что инструмент кооперирования работает только в рамках инструментария EventLab и его нельзя применять к домашним постройкам.

Официальный старт Forza Horizon 6 намечен на 19 мая 2026 года. Игра поступит в продажу на ПК в Steam и Microsoft Store, а также консолях Xbox Series X|S.. Выпуск проекта на консоли PlayStation 5 состоится чуть позже, во второй половине 2026 года.