Создателей Forza Horizon 6 обвинили в использовании ИИ

Недавняя презентация Forza Horizon 6 вызвала волну энтузиазма, подтвердив дату релиза в мае и продемонстрировав потрясающую Японию.

К сожалению, радостное ожидание было омрачено противоречиями – бдительные фанаты начали обвинять Playground Games в использовании искусственного интеллекта для создания некоторых графических элементов игры. Хотя эта технология становится все более распространённой, она по-прежнему вызывает негативные эмоции в игровом мире и сопротивление со стороны сообщества.

Главным доказательством по делу стало граффити, видимое на последних кадрах игрового процесса. Интернет-пользователи, анализируя графику покадрово, указывают на несколько подозрительных деталей:

Перенасыщенные цвета, типичные для генеративной живописи.

Неестественная форма шестерёнок, геометрия которых кажется неправильной и нелогичной.

Эффект «зловещей долины», из-за которого изображение странно выделяется на фоне окружающего пространства.

Подозрения геймеров не возникли на пустом месте, поскольку Microsoft давно открыто поощряет свои студии внедрять инструменты на основе ИИ в творческие процессы. Для многих фанатов использование алгоритмов для заполнения фонов городских граффити кажется вполне правдоподобным сценарием.