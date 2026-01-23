ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.6 171 оценка

Создателей Forza Horizon 6 обвинили в использовании ИИ

monk70 monk70

Недавняя презентация Forza Horizon 6 вызвала волну энтузиазма, подтвердив дату релиза в мае и продемонстрировав потрясающую Японию.

К сожалению, радостное ожидание было омрачено противоречиями – бдительные фанаты начали обвинять Playground Games в использовании искусственного интеллекта для создания некоторых графических элементов игры. Хотя эта технология становится все более распространённой, она по-прежнему вызывает негативные эмоции в игровом мире и сопротивление со стороны сообщества.

Главным доказательством по делу стало граффити, видимое на последних кадрах игрового процесса. Интернет-пользователи, анализируя графику покадрово, указывают на несколько подозрительных деталей:

  • Перенасыщенные цвета, типичные для генеративной живописи.
  • Неестественная форма шестерёнок, геометрия которых кажется неправильной и нелогичной.
  • Эффект «зловещей долины», из-за которого изображение странно выделяется на фоне окружающего пространства.

Подозрения геймеров не возникли на пустом месте, поскольку Microsoft давно открыто поощряет свои студии внедрять инструменты на основе ИИ в творческие процессы. Для многих фанатов использование алгоритмов для заполнения фонов городских граффити кажется вполне правдоподобным сценарием.

26
23
Комментарии:  23
Etteri

Гонки было трудно испортить, но и тут смогли. Молодец, Microslop!

12
MelodiousTristram

А. Как. Иначе. Без. Этого. Не. Как. Геймеры. Хотят. Же. Игрушка. Мечть. 😎😁

5
Zloimamont

Это ж фон. Ты на 250км час пролетел бы и не заметил. Ну ии и хрен с ним.

3
_Exsus_

Всё начинается с малого. Сначала фон, потом окружение, а дальше вообще всё будут создавать с помощью нейросетей.

5
Dr Acula

Микротранзакции тоже начинались с "ну чё вы, это всего лишь причёски, не нравится - не покупай".
сейчас имеем АААА казино с элементами игр.

3
Fatcannabis

Все части форзы обычные копии и нет в них ничего нового, физика как будто на брёвнах ездят ахахахахаха худшие гонки века

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Мда, а это мы еще Фейбл не видели.

2
PermanentRPG

рокстар:

1
rei_nyasha

всем насрть
лишь бы за всратых баб не заставляли играть

2
Ahnx

Модами поправят. Может быть.

2
Айн Рэнд

Вот это разоблачение! Вот это новость!

1
kotasha

Картинки серьёзна ? Это не самое страшное.

1
GayFish

ИИ для этого и нужен, чтобы наполнять игру фоновым графическим контентом, а не платить индусам за такую же работу, но дороже в десятки раз + тратить кучу времени на правки.

ИИ на данный момент плох во всех остальных аспектах, от музыки до программирования.

1
