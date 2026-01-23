Создателей Forza Horizon 6 обвинили в использовании ИИ

Недавняя презентация Forza Horizon 6 вызвала волну энтузиазма, подтвердив дату релиза в мае и продемонстрировав потрясающую Японию.
К сожалению, радостное ожидание было омрачено противоречиями – бдительные фанаты начали обвинять Playground Games в использовании искусственного интеллекта для создания некоторых графических элементов игры. Хотя эта технология становится все более распространённой, она по-прежнему вызывает негативные эмоции в игровом мире и сопротивление со стороны сообщества.
Главным доказательством по делу стало граффити, видимое на последних кадрах игрового процесса. Интернет-пользователи, анализируя графику покадрово, указывают на несколько подозрительных деталей:
- Перенасыщенные цвета, типичные для генеративной живописи.
- Неестественная форма шестерёнок, геометрия которых кажется неправильной и нелогичной.
- Эффект «зловещей долины», из-за которого изображение странно выделяется на фоне окружающего пространства.
Подозрения геймеров не возникли на пустом месте, поскольку Microsoft давно открыто поощряет свои студии внедрять инструменты на основе ИИ в творческие процессы. Для многих фанатов использование алгоритмов для заполнения фонов городских граффити кажется вполне правдоподобным сценарием.
Всё начинается с малого. Сначала фон, потом окружение, а дальше вообще всё будут создавать с помощью нейросетей.
Микротранзакции тоже начинались с "ну чё вы, это всего лишь причёски, не нравится - не покупай".
сейчас имеем АААА казино с элементами игр.
ИИ для этого и нужен, чтобы наполнять игру фоновым графическим контентом, а не платить индусам за такую же работу, но дороже в десятки раз + тратить кучу времени на правки.
ИИ на данный момент плох во всех остальных аспектах, от музыки до программирования.