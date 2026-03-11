Создатели Forza Horizon 6 намекнули на массовую автосходку в Японии

Настоящие автолюбители прекрасно знают, что отличная гоночная игра ценится не только за физику автомобилей и графику, но и за уникальное чувство комьюнити. Собраться в онлайне с другими фанатами, заглушить мотор под светом неоновых вывесок и похвастаться детально настроенным тюнингом — это отдельный, глубоко медитативный пласт геймплея. Тем более, когда новая часть Forza Horizon переносит геймеров прямо на историческую родину уличного тюнинга и JDM-культуры — в Японию. Разработчики это прекрасно понимают и, судя по всему, готовят игрокам приятный ивент в первые же дни релиза.

На днях фициальный аккаунт франшизы в сети X (ранее Twitter) опубликовал интригующее послание. Команда Playground Games поделилась картинкой, текст на которой гласит: «CAR MEET DAIKOKU PA» — Автомобильная встреча на парковке Дайкоку. Чуть ниже в сообщении разработчиков гордо красуется заветная дата старта продаж.

Стоит отметить, что Дайкоку в префектуре Канагава — это всемирно известная легендарная локация, Мекка реальной автомобильной культуры в Японии, куда каждую ночь съезжаются владельцы самых ярких, редких и дорогих спорткаров страны. Ещё на презентации Xbox Developer_Direct в январе создатели признавались, что эта атмосфера глубоко впечатлила команду, поэтому зону отдыха было решено тщательно воссоздать в виртуальной копии Токио и его окрестностей.

Хотя пока неизвестно, будет ли это просто формальное предложение фанатам отпраздновать старт там, или студия подготовит специальный серверный ивент и квесты. Так или иначе, приглашение прозвучало четко и недвусмысленно.

При этом зависать на парковке — это далеко не единственный повод находиться в обществе других водителей. Playground Games серьезно поработала над бесшовным социальным геймплеем и подготовила целую систему взаимодействия случайных игроков в открытом мире. Подробнее об этих механиках, читайте в нашей предыдущей заметке:

Напомним, официальный выход Forza Horizon 6 состоится 19 мая 2026 года на консолях Xbox Series X|S и ПК (Microsoft Store / Steam). Также с первого дня релиз будет доступен по подписке Xbox Game Pass. Порт для PlayStation 5 планируется выпустить немного позднее.