Создатели Forza Horizon 6 поделились планами по развитию игры

Разработчики из Playground Games не планируют сбавлять обороты после успешного релиза Forza Horizon 6 и поделились первыми планами по развитию проекта. На фоне отличных стартовых показателей команда намерена обеспечить игре регулярную поддержку, оперативно исправляя технические недочеты на основе отзывов пользователей.

Официально подтверждена разработка контентных патчей, наборов машин и двух масштабных дополнений. Первое DLC под названием Italian Passion Car Pack ожидается в июле. Оно пополнит автопарк классическими и современными итальянскими родстерами, включая Ferrari F80 (2025), Ferrari 275 GTB4 Spider (1967), Alfa Romeo Giulia GTAm (2021) и редкий прототип Alfa Romeo SE 048SP (1990). Параллельно студия уже ведет производство двух крупных расширений, которые выйдут в ближайшие месяцы.

Помимо добавления контента, авторы устраняют накопившиеся баги. Основной удар критики пришелся на систему ИИ-соперников Drivatar. Игроки жалуются, что на высокой сложности виртуальные оппоненты ведут себя нечестно, а характеристики некоторых ботов явно завышены. В Playground Games уже собирают телеметрию для исправления баланса. Кроме того, инженеры устраняют проблемы ПК-версии: вылеты, сбои звука и просадки кадровой частоты, которые чаще всего встречаются на конфигурациях с графикой от AMD.

Отдельное внимание уделено экономике игры. В сообществе активно обсуждают достижение Maxed Out, для получения которого нужно прокачаться до 100-го уровня в онлайн-режиме Horizon Play. Из-за чрезмерно долгого гринда фанаты требуют от разработчиков пересмотреть требования к этой награде.