Создатели Forza Horizon 6 показали 6 минут самого начала игры

Компания Playground Games представила первые шесть минут игрового процесса Forza Horizon 6. Теперь мы можем насладиться вступительным роликом игры в разрешении 4K.

Прокатитесь рядом со скоростным поездом на Nissan GT-R Nismo 2024 года, совершите невероятные прыжки на Polaris RZR Pro 4 Truck 2021 года от RJ Anderson #37, подготовленном для езды по снегу, впервые почувствуйте атмосферу японских горных дорог на Porsche 911 GT2 1995 года и впервые прокатитесь на автомобиле с обложки — прототипе GR GT 2025 года. Песни, автомобили, прыжки — пролог Forza Horizon 6 станет идеальным введением в ваше приключение в Японии.