Сравнение карт мира Forza Horizon 6 показывает, что она примерно на 25% больше, чем в Forza Horizon 5

Компания Playground Games недавно представила карту мира Forza Horizon 6, что побудило создателя контента HokiHoshi сравнить её с картой её предшественницы, Forza Horizon 5. В своём подробном видеообзоре он сравнил две карты, совместив 1-километровый участок гоночной трассы в обеих играх и подобрав их масштаб для создания сопоставимого сравнения. Затем он вручную обозначил игровые зоны, удалив недоступные участки местности, такие как океаны и горы, прежде чем рассчитать эффективный размер каждой карты.

Согласно анализу автора контента, японская локация в Forza Horizon 6 «примерно на 25% больше», чем мексиканская карта в Horizon 5. Хотя на бумаге это увеличение кажется незначительным, он подчеркнул, что реальное улучшение заключается в плотности. Вместо простого расширения площади карты, Forza Horizon 6 значительно улучшает использование этого пространства. Одним из главных недостатков Forza Horizon 5 были большие участки относительно ровной местности, особенно в центральных регионах. Хотя на карте отчётливо виден вулкан, большая часть окружающей местности представляла собой открытую пустыню и сельскохозяйственные угодья, что могло создавать ощущение меньшей разнообразности мира и, временами, его меньших размеров, чем он есть на самом деле.

С другой стороны, карта в Forza Horizon 6 изобилует перепадами высот, извилистыми дорогами и многослойным ландшафтом. Таким образом, игроки часто будут перемещаться по холмам, долинам, лесам и горным перевалам, которые естественным образом ограничивают обзор. Создатель контента отметил, что такой дизайн на практике создаёт ощущение значительно большего мира. Скрытые локации, разнообразный рельеф и тщательно контролируемая видимость способствуют более сильному ощущению масштаба. Однако иногда встречаются и захватывающие панорамные виды.