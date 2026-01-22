ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.6 162 оценки

Стали известны минимальные системные требования Forza Horizon 6

monk70 monk70

Microsoft и Playground Games представила официальные системные требования для ПК Forza Horizon 6.

Для запуска игры ПК-геймерам потребуется как минимум процессор Intel i5-8400 ИЛИ AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1650, AMD RX 6500 XT или Intel Arc A380 / Arc B390.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 22H2 (19045) или новее
  • Процессор: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: Nvidia GTX 1650 / AMD RX 6500 XT / Intel Arc A380 / Arc B390
  • DirectX: версии 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
  • Дополнительно: требуется SSD

Forza Horizon 6 выходит 19 мая.

Комментарии:  12
Tommy451

Nvidia GTX 1650

9
Tommy451

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
Дополнительно: требуется SSD

7
Simple Jack

Только золотая молодежь поиграть сможет

6
Лев Левин

ну кстати для весьма графонистой игры требования к железу не такие уж плохие.

6
DEAD S.n.A.k.e.

Шёл 2026ой год. Майкрософт и подвластные ей студии так и нет "допёрли", что поддержка VR в играх (особенно про вождение автомобилей) крайне необходима многим пользователям...

Ну кроме случая с Microsoft Flight Simulator, ведь там другое))0

4
Punisher1

Дополнительно требует ssd если конечно он у вас есть и 16 памяти если конечно у вас хватит ума купить еë по цене видеокарты 🤣🤣🤣

3
Etteri

Моё же требование - русский язык в интерфейсе и субтитрах. А то у Microsoft с этим делом всё плохо.

3
Footmob

Русский язык заявлен

1
CyberDark Footmob

Интерфейс не переведен, но есть субтитры? Как так то?

1
dsxcvf

А рекомендуемые для 4к?

1
TerryTrix

Для 4К все 32 ГБ ОЗУ!

7
Yurkiykot

Xbox series X подойдёт (на котором можно пройти и все предыдущие части этой серии).

1