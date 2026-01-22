Стали известны минимальные системные требования Forza Horizon 6

Microsoft и Playground Games представила официальные системные требования для ПК Forza Horizon 6.
Для запуска игры ПК-геймерам потребуется как минимум процессор Intel i5-8400 ИЛИ AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1650, AMD RX 6500 XT или Intel Arc A380 / Arc B390.
Минимальные:
- ОС: Windows 10 22H2 (19045) или новее
- Процессор: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GTX 1650 / AMD RX 6500 XT / Intel Arc A380 / Arc B390
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Дополнительно: требуется SSD
Forza Horizon 6 выходит 19 мая.
Только золотая молодежь поиграть сможет
ну кстати для весьма графонистой игры требования к железу не такие уж плохие.
Шёл 2026ой год. Майкрософт и подвластные ей студии так и нет "допёрли", что поддержка VR в играх (особенно про вождение автомобилей) крайне необходима многим пользователям...
Ну кроме случая с Microsoft Flight Simulator, ведь там другое))0
Дополнительно требует ssd если конечно он у вас есть и 16 памяти если конечно у вас хватит ума купить еë по цене видеокарты 🤣🤣🤣
Моё же требование - русский язык в интерфейсе и субтитрах. А то у Microsoft с этим делом всё плохо.
Русский язык заявлен
Интерфейс не переведен, но есть субтитры? Как так то?
А рекомендуемые для 4к?
Для 4К все 32 ГБ ОЗУ!
Xbox series X подойдёт (на котором можно пройти и все предыдущие части этой серии).