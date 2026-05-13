Стало известно точное время выхода Forza Horizon 6

Microsoft и разработчик Playground объявили время выхода Forza Horizon 6, точно подтвердив, когда игроки смогут ворваться на фестиваль Horizon на просторах Японии.
Как было объявлено ранее, Forza Horizon 6 сначала выйдет для тех, кто заплатит больше, 15 мая, а затем станет доступна всем желающим 19 мая. Игра выйдет в 00:01 по местному времени, это касается как ПК-версии в Steam, так и консольной версии для Xbox Series X|S.
Чтобы начать играть в Forza Horizon 6 как можно скорее, вам нужно приобрести Premium Edition за 120 долларов или комплект улучшений за 60 долларов. Forza Horizon 6 включена в Xbox Game Pass Ultimate, но эта версия выйдет только 19 мая. Однако подписчики Game Pass, которые не хотят ждать, могут приобрести обновление Premium Edition и начать играть 15 мая.
Уже давно вышла 😂
На твиче в разделе Forza Horizon 6 уже дня два народ катается, играет) К чему эти ваши "точное время выхода", если в нее уже можно поиграть.
Она же уже как пару дней на ссд у меня
На рутрекере раздачу рамзеса 16 552 раз скачали, то есть это 16 с лишнем тысяч игроков катает бесплатно. Мелкие не досчитаются 1 миллиона баксов, наверное это не большая сумма для них.
На скрытый тотализатор похоже, вообще сейчас люди жаждут наживы.