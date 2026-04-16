Судя по огромному ажиотажу среди фанатов, Forza Horizon 6 может стать самым ожидаемым хитом 2026 года

Похоже, у Microsoft и Xbox наконец-то появился настоящий бестселлер. Согласно свежим данным аналитиков, Forza Horizon 6 находится на пути к тому, чтобы стать самым громким релизом второго квартала 2026 года, а возможно, и одним из крупнейших в истории франшизы. Успех предшественницы, Forza Horizon 5, заложил прочный фундамент: в 2021 году игра собрала более 10 миллионов игроков за первую неделю и до сих пор остается самой успешной игрой Xbox Game Studios по скорости распространения.
Аналитик Colan Neese отмечает, что ажиотаж вокруг Forza Horizon 6 зашкаливает: гоночный симулятор стабильно входит в топ-500 поисковых запросов Google и YouTube, еженедельно генерируя более 300 000 запросов. В TikTok игра набрала 400 миллионов просмотров благодаря более чем 20 тысячам видеороликов, что в несколько раз опережает другие майские релизы (например, 007 First Light — лишь 70 миллионов просмотров).
Впрочем, у создателей есть и повод для трезвой оценки. По данным того же Neese, Forza Horizon 6 всё ещё отстаёт от показателей Forza Horizon 5 за аналогичный период до релиза примерно на 15%. Это можно объяснить тем, что пятая часть выходила в разгар пандемии COVID-19, когда многие люди находились дома и проводили больше времени за играми. Кроме того, Forza Horizon 5 стала самым успешным запуском гоночной игры за последнее десятилетие, поэтому отставание на 15% — не повод для беспокойства, а скорее признак колоссального успеха.
Forza Horizon 6 выйдет 19 мая 2026 года на ПК и консолях Xbox Series, версия для PlayStation 5 появится позже в этом году. Учитывая ажиотаж в социальных сетях, сиквел рискует стать ещё большим успехом для Xbox и Microsoft.
Да все знают какой самый ожидаемый хит в этом году.
Самым ожидаемым хитом первой половины года -- вне всяких сомнений.
Не понятны претензии, дескать, это те же щи, но на новой карте. Ну, было бы странно, если из аркадных гонок сделали, например, симулятор автомеханника. Форзу любят за другое. Каждый год она не выходит, как Фифа. И все, что просили поклонники -- это новую большую карту в японском сеттинге, им предложили. Плюс огромное число разнообразных активностей.
Контента там завались, на пару-тройку месяцев хватит, а потом еще пара ДЛС в течение года.
Если не сидеть безвылазно, то ничего не надоест. Максимум можно пожаловаться на несколько устаревшую графику, но это обусловлено текущим поколением консолей, железо которых априори устарело.
Думается, если перед релизом еще оценки от прессы подъедут в районе 90 баллов, а предпосылки согласно превью есть, то предзаказы бустанет сильнее предыдущей части и рекорд состоится.
Для этого есть все шансы, посмотрим после релиза, хотя уже и сезоны вернули ( нормальные не как 5 часи) и карта красивая, если ничего не накосячили, то для меня точно уже хит!
Нуу да ажиотаж вполне ожидаемый ибо есть разные люди которые интересуются Японией или Японской культурой и Японским бытом, но у таких людей нету денег или нету желание заниматься бюрократическим кругом ада из за Визы или нету времени всей этой хренью заниматься, то почему бы да не купить Forza Horizon 6 и путешествовать по всей Японии здесь и сейчас пускай даже и виртуально, так что даа Forza Horizon 6 эта будет крутая игра с духом Японией, я бы её купил если бы не Санкции и не высокие цены на Компьютерные Комплектующие, то я бы взял бы её в Российском Стиме за фулл прайс, ноо увы Санкции и Высокие цены на Компьютерные Комплектующие убивают во мне желание Обновлять Компьютер ибо я понимаю своей головой что трата в 300к рублей на Компьютер эта не целесообразно, лучше потратить эти деньги на себя любимого(купить новую одежду, купить Абонемент в Спортзал и начать заниматься собою), чем купить Компьютерную Железку которая через пару лет устареет и превратиться в Тыкву или того хуже выйдет из строя через пару месяцев, вот так вот, думайте головой на что вы тратите свои деньги.