Судя по огромному ажиотажу среди фанатов, Forza Horizon 6 может стать самым ожидаемым хитом 2026 года

Похоже, у Microsoft и Xbox наконец-то появился настоящий бестселлер. Согласно свежим данным аналитиков, Forza Horizon 6 находится на пути к тому, чтобы стать самым громким релизом второго квартала 2026 года, а возможно, и одним из крупнейших в истории франшизы. Успех предшественницы, Forza Horizon 5, заложил прочный фундамент: в 2021 году игра собрала более 10 миллионов игроков за первую неделю и до сих пор остается самой успешной игрой Xbox Game Studios по скорости распространения.

Аналитик Colan Neese отмечает, что ажиотаж вокруг Forza Horizon 6 зашкаливает: гоночный симулятор стабильно входит в топ-500 поисковых запросов Google и YouTube, еженедельно генерируя более 300 000 запросов. В TikTok игра набрала 400 миллионов просмотров благодаря более чем 20 тысячам видеороликов, что в несколько раз опережает другие майские релизы (например, 007 First Light — лишь 70 миллионов просмотров).

Впрочем, у создателей есть и повод для трезвой оценки. По данным того же Neese, Forza Horizon 6 всё ещё отстаёт от показателей Forza Horizon 5 за аналогичный период до релиза примерно на 15%. Это можно объяснить тем, что пятая часть выходила в разгар пандемии COVID-19, когда многие люди находились дома и проводили больше времени за играми. Кроме того, Forza Horizon 5 стала самым успешным запуском гоночной игры за последнее десятилетие, поэтому отставание на 15% — не повод для беспокойства, а скорее признак колоссального успеха.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая 2026 года на ПК и консолях Xbox Series, версия для PlayStation 5 появится позже в этом году. Учитывая ажиотаж в социальных сетях, сиквел рискует стать ещё большим успехом для Xbox и Microsoft.