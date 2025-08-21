Судя по утёчке, действие Forza Horizon 6 будет происходить в Японии

Forza Horizon 5 — один из крупнейших релизов Microsoft на сегодняшний день, и он продолжает пользоваться огромным интересом армии поклонников. Несмотря на почти четырёхлетний возраст, игра вышла на PlayStation 5 только в этом году, где быстро стала бестселлером на платформе и превзошла некоторые игры от её разработчиков.

Разумеется, фанаты с нетерпением ждали новостей о продолжении, но Microsoft пока хранит молчание, и только Фил Спенсер подтвердил, что релиз запланирован на следующий год. Однако, ныне удалённый пост в Instagram, возможно, практически подтвердил, что Япония станет местом действия Forza Horizon 6.

Австралийская компания по импорту автомобилей Cult & Classic недавно опубликовала в Instagram сообщение о том, что Коди из студии Forza Horizon снимает автомобили для следующей части серии. Однако вскоре после публикации они удалили пост, но фанаты поспешили сделать скриншот.

Автомобильная компания заявила, что в Америке нет последних моделей кей-каров, поэтому Коди прилетел к ним, чтобы использовать их машины в качестве основы для цифровых версий. Далее в посте говорится, что Cult & Classic — большие геймеры, и для них большая честь поддерживать франшизу Forza.

Мы в Cult & Classic — большие геймеры, и для нас большая честь поддерживать Forza и делать кей-кары доступными виртуально для тех, кто не может купить их в реальной жизни.

В посте прямо не указано, что основным местом действия Forza Horizon 6 будет Япония. Однако, фотографии кей-каров — достаточная причина полагать, что действие действительно будет происходить в Японии.

Это связано с тем, что кей-кары тесно связаны с историей Японии. Представленные в 1949 году, после Второй мировой войны, они с тех пор остаются неотъемлемой частью автомобильной культуры страны.