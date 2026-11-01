"Томный взгляд" и "соблазнительная одежда": Playground Games объяснила, за что банят аниме-дизайны в Forza Horizon 6

30 октября Playground Games опубликовала в официальном китайском аккаунте в соцсетях заявление, касающееся блокировок пользователей, создающих дизайны автомобилей с аниме-персонажами в Forza Horizon 6. В играх серии Forza помимо тюнинга автомобилей можно настраивать внешний вид с помощью наклеек и окраски. Созданные дизайны можно публиковать - пользователи могут свободно их скачивать, а авторы получают внутриигровую валюту. Дизайны с изображениями аниме-персонажей стали одной из популярных категорий.

Однако часто стали поступать сообщения из разных стран о том, что пользователи с аниме-дизайнами один за другим подвергаются блокировкам. В итоге официальный аккаунт Forza Horizon 6 в Китае опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что в игре запрещены откровенно сексуальный и экстремистский контент. В качестве неприемлемых примеров были названы "томный взгляд", "слегка приоткрытые губы" и "соблазнительная одежда". При этом бикини на пляже в соответствующем контексте обычно допустимо.

Студия также заявила, что не использует для модерации ИИ, и что было наказано лишь небольшое число игроков. Заявление вызвало бурный шквал критики со стороны геймеров и было быстро удалено.