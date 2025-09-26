Turn 10, создатели Forza Motorsport, помогут в разработке Forza Horizon 6 для PS5

Вчера на Tokyo Game Show 2026 была анонсирована Forza Horizon 6 для ПК, Xbox Series X/S. Также упоминалось, что в будущем игра появится и на PlayStation 5. Playground Games подтвердила это заявление в официальном разделе часто задаваемых вопросов, где также рассказала об участии в проекте Turn 10, студии, стоящей за Forza Motorsport.

В разделе часто задаваемых вопросов говорится:

Сегодня, во время трансляции Xbox Live на Tokyo Game Show 2025, мы представили Forza Horizon 6, которая сначала выйдет на консолях Xbox Series X|S и ПК в 2026 году, но учитывая ожидания этой франшизы на других платформах, Playground Games и Turn 10 Studios объединяют усилия, чтобы перенести Forza Horizon 6 на PlayStation 5 после запуска.

Тем временем вы можете добавить Forza Horizon 6 в список желаний в Microsoft Store и Steam. В разделе часто задаваемых вопросов также повторяется:

При наличии активной подписки Game Pass Ultimate или Game Pass для ПК вы сможете играть в Forza Horizon 6 на старте продаж без дополнительной платы.