Forza Horizon 6 2025 г.
Гонки, Автомобили
8.3 73 оценки

Утечка: действие Forza Horizon 6 развернётся в Японии - игра выйдет в 2026 году

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, официальный канал серии Forza Horizon в соцсетях раньше времени опубликовал рекламу Forza Horizon 6, которая еще не анонсирована.

В рекламе присутствует размытая картинка, на которой, судя по всему, представлен известный вулкан Фудзи. А так же в тексте прямо говорится о том, что действие игры развернётся в Японии, а сама игра выйдет в следующем году. Игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere и выйдет в сервисе Xbox Game Pass.

Официальный анонс игры ожидается уже в ближайшее время - на выставке TGS.

Комментарии:  15
Haliburton

Везде это Японию суют

Скукота

11
JustA_NiceGuy

Ну всё, это провал. И так Япония везде щас, так они хотят добить этими заезженными локациями 🤦‍♂️

9
Dicrom Fox

Опять левостороннее движение, в 4 части вымораживало прям 😄

6
Геральт Батькович

и в третьей было левостороннее

Лев Макридичев Геральт Батькович

Почему "было-то"? Там до сих пор так.

ViksOne

Норм, жду

3
Лев Макридичев

держи в курсе

1
VengelBryde Лев Макридичев

Найди себе мужика

Иваныч из Тулы

Ну что, время наматывать круги вокруг Фудзи и высматривать знаменитых японских девушек, которые там обычно что-то делают.

2
Haliburton
наменитых японских девушек

Которых в игре не будет или будут виде размазанных пикселей

1
Dj NordSound

Одна и та же игра каждая часть ни чем не отличается токо страны меняют

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

2
F0XDIE

От Японии было бы логично ожидать ночных нелегальных заездов на JDM, да дрифта, а не этих соевых гоночек для кисок.

Беккер5443

Ни одна серия игр у меня не запустилась на пк, я пас, хорошо на xbox 360 2 проходил.

SavoryYosef

Я, помню как в серии по вышибале булкин задумался то что будет или не будет вышибала в fh6 ведь там мало места!

ElectricWatson

Наоборот, самая вайбовая часть будет. Те кто сейчас Японию суют везде, это посредственные студии и игры, Майкрософт с Форзой не подводили пока