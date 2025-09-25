Утечка: действие Forza Horizon 6 развернётся в Японии - игра выйдет в 2026 году

Как стало известно, официальный канал серии Forza Horizon в соцсетях раньше времени опубликовал рекламу Forza Horizon 6, которая еще не анонсирована.
В рекламе присутствует размытая картинка, на которой, судя по всему, представлен известный вулкан Фудзи. А так же в тексте прямо говорится о том, что действие игры развернётся в Японии, а сама игра выйдет в следующем году. Игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere и выйдет в сервисе Xbox Game Pass.
Официальный анонс игры ожидается уже в ближайшее время - на выставке TGS.
Везде это Японию суют
Скукота
Ну всё, это провал. И так Япония везде щас, так они хотят добить этими заезженными локациями 🤦♂️
Опять левостороннее движение, в 4 части вымораживало прям 😄
и в третьей было левостороннее
Почему "было-то"? Там до сих пор так.
Норм, жду
держи в курсе
Найди себе мужика
Ну что, время наматывать круги вокруг Фудзи и высматривать знаменитых японских девушек, которые там обычно что-то делают.
Которых в игре не будет или будут виде размазанных пикселей
Одна и та же игра каждая часть ни чем не отличается токо страны меняют
🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
От Японии было бы логично ожидать ночных нелегальных заездов на JDM, да дрифта, а не этих соевых гоночек для кисок.
Ни одна серия игр у меня не запустилась на пк, я пас, хорошо на xbox 360 2 проходил.
Я, помню как в серии по вышибале булкин задумался то что будет или не будет вышибала в fh6 ведь там мало места!
Наоборот, самая вайбовая часть будет. Те кто сейчас Японию суют везде, это посредственные студии и игры, Майкрософт с Форзой не подводили пока