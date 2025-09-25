Утечка: действие Forza Horizon 6 развернётся в Японии - игра выйдет в 2026 году

Как стало известно, официальный канал серии Forza Horizon в соцсетях раньше времени опубликовал рекламу Forza Horizon 6, которая еще не анонсирована.

В рекламе присутствует размытая картинка, на которой, судя по всему, представлен известный вулкан Фудзи. А так же в тексте прямо говорится о том, что действие игры развернётся в Японии, а сама игра выйдет в следующем году. Игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere и выйдет в сервисе Xbox Game Pass.

Официальный анонс игры ожидается уже в ближайшее время - на выставке TGS.