Утечка Forza Horizon 6 оказалась серьёзнее, чем казалось - игру мог слить человек с ранним доступом

История с преждевременной утечкой Forza Horizon 6 получила неожиданное продолжение. Если сначала многие игроки были уверены, что гоночный эксклюзив случайно «открыли» в Steam раньше времени, то теперь всё указывает на куда более неприятный для Microsoft сценарий — источник слива мог находиться среди журналистов или контент-мейкеров, получивших ранний доступ к игре.
Согласно данным владельца SteamDB, сама Forza Horizon 6, вероятно, вообще не появлялась в Steam по ошибке. Вместо этого в сеть могла попасть специальная тестовая сборка, предназначенная для обзоров и предварительных материалов. Дополнительную путаницу вызвало появление списка файлов игры в SteamDB, но сервис отдельно подчеркнул, что не распространяет ключи или загрузки.
И это уже выглядит не как техническая оплошность, а как потенциальная утечка со стороны конкретного человека. В индустрии подобные сборки обычно жёстко отслеживаются: у каждой копии могут быть цифровые метки, уникальные идентификаторы и привязка к определённому аккаунту. Проще говоря, вычислить источник в такой ситуации намного легче, чем при случайном сливе через серверы Steam.
На фоне масштабов релиза ситуация выглядит особенно чувствительной. Microsoft явно делает большую ставку на новую часть Horizon, а раннее распространение полной версии способно ударить не только по маркетингу, но и по отношениям с прессой и блогерами. Особенно если утечка действительно произошла из доверенного круга.
Любопытно и то, насколько быстро меняется сама индустрия утечек. Если раньше крупные сливы чаще происходили из-за ошибок магазинов или хакеров, то теперь главной слабостью всё чаще становятся ранние версии для обзоров. И история с Forza Horizon 6 — довольно показательный пример того, как одна утечка может превратиться в серьёзную внутреннюю проблему ещё до официального релиза игры.
Судя по сливу типичный копипаст 4 и 5 части, эффекта вау как от третей форзы нет. Выглядит как то блекло и уныло, Токио сделали вообще как одни коробки с окнами, продают чисто новую карту с тем же наполнением. Такое лучше брать по скидке 80%
ну значит надо им выследить кто слил и по судам, вот и всё, скорее всего обзорщик или журналист какой
Ну слили и слили. Чего трястись то.
А говорили "данный товар не доступен в вашем регионе")))
Постоянно схожие сливы и проблемы возникают, когда для игры предлагается ранний старт.
Давно пора отказаться от этой нелепой завлекалочки вроде "начните играть на 4 дня быстрее". По сути, разработчики/издатели продают воздух, да еще и сами страдают. Сделайте лучше скидку в 10% -- так желающих прибавится больше, чем от обещаний начать пораньше.
Вдобавок предзагрузку можно начинать за сутки до релиза. Прошли времена медленного интернета, этого промежутка более чем достаточно. Тем более что патчи зачастую выходят по несколько десятков Гигов.
А то налажали, в очередной раз опрокинули лояльных людей, которые честно заплатили, так еще и угрожают остальным баном по железу. То есть причесывая всех под одну гребенку и теряя в будущем потенциальных покупателей.