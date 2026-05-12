Утечка Forza Horizon 6 оказалась серьёзнее, чем казалось - игру мог слить человек с ранним доступом

История с преждевременной утечкой Forza Horizon 6 получила неожиданное продолжение. Если сначала многие игроки были уверены, что гоночный эксклюзив случайно «открыли» в Steam раньше времени, то теперь всё указывает на куда более неприятный для Microsoft сценарий — источник слива мог находиться среди журналистов или контент-мейкеров, получивших ранний доступ к игре.

Согласно данным владельца SteamDB, сама Forza Horizon 6, вероятно, вообще не появлялась в Steam по ошибке. Вместо этого в сеть могла попасть специальная тестовая сборка, предназначенная для обзоров и предварительных материалов. Дополнительную путаницу вызвало появление списка файлов игры в SteamDB, но сервис отдельно подчеркнул, что не распространяет ключи или загрузки.

И это уже выглядит не как техническая оплошность, а как потенциальная утечка со стороны конкретного человека. В индустрии подобные сборки обычно жёстко отслеживаются: у каждой копии могут быть цифровые метки, уникальные идентификаторы и привязка к определённому аккаунту. Проще говоря, вычислить источник в такой ситуации намного легче, чем при случайном сливе через серверы Steam.

На фоне масштабов релиза ситуация выглядит особенно чувствительной. Microsoft явно делает большую ставку на новую часть Horizon, а раннее распространение полной версии способно ударить не только по маркетингу, но и по отношениям с прессой и блогерами. Особенно если утечка действительно произошла из доверенного круга.

Любопытно и то, насколько быстро меняется сама индустрия утечек. Если раньше крупные сливы чаще происходили из-за ошибок магазинов или хакеров, то теперь главной слабостью всё чаще становятся ранние версии для обзоров. И история с Forza Horizon 6 — довольно показательный пример того, как одна утечка может превратиться в серьёзную внутреннюю проблему ещё до официального релиза игры.