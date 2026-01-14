Утечка раскрыла дату выхода Forza Horizon 6: гонки по Японии стартуют 19 мая

В сети появилась утечка, раскрывающая дату выхода долгожданной Forza Horizon 6. По информации из Forza Horizon 5, игра с открытым миром выйдет 19 мая 2026 года, а ранний доступ для обладателей Premium Edition или Premium Upgrade начнется 15 мая.

Пользователь XBOXF10 сообщил, что всплывающая реклама в Forza Horizon 5 случайно раскрыла эти детали задолго до официального анонса на Xbox Developer Direct show.

Предзаказ Premium Edition или обновления позволит получить эксклюзивный Ferrari J50, VIP-членство, приветственный пакет, Car Pass, Time Attack Car Pack и Italian Passion Car Pack, а также два премиум-расширения, доступных после запуска. Новая часть франшизы перенесет игроков в Японию, предложив более 550 автомобилей и крупнейший открытый мир в истории Forza Horizon, обещая поклонникам серии захватывающий гоночный опыт.

Ранее инсайдер Nate the Hate говорил, что игра выйдет в первой половине 2026 года, а релиз другой крупной игры студии — Fable — ожидается осенью. Forza Horizon 6 продолжит успех пятой части, собравшей более 50 миллионов игроков и получившей признание критиков даже на PlayStation 5.

Серия Forza Horizon начиналась как аркадный спин-офф Forza Motorsport, но превзошла традиционные симуляторы Turn 10, став лидером в жанре гоночных игр с открытым миром. Разработка Forza Horizon 6 идет в Redmond, штат Вашингтон, и игра будет доступна на ПК и консолях Xbox Series S и X, версия для PlayStation 5 появится позже.

Дата 19 мая, вероятно, станет праздником для фанатов гоночной франшизы, обещая новые трассы, фантастические пейзажи и динамичные соревнования в духе лучших частей серии.