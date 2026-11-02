В 7-й серии Forza Horizon 6 появились 10 автомобилей, новые гонки и объекты в стиле IKEA

Обновление 7-й серии для Forza Horizon 6 уже доступно на Xbox Series X|S и ПК. В игру добавлены два постоянных гоночных маршрута, 35 объектов в стиле IKEA, а также появилась возможность замены двигателей на ряде автомобилей. В рамках серии «Городская жизнь», стартующей 5 ноября, игроки смогут разблокировать 10 новых машин через «Фестивальный плейлист» — среди них Honda S660 Alpha, Toyota Starlet Glanza V и Volkswagen Rallye Golf. Еще четыре автомобиля станут доступны в течение ноября для владельцев абонемента Car Pass.

Обновление также включает ряд изменений в игровом процессе и балансе: исправлена ​​производительность автомобиля Ginetta G40 Junior, пересмотрена сложность сезонных чемпионатов, а для получения наград в «Фестивальном плейлисте» теперь требуется меньше очков. Таблицы лидеров в испытаниях PR-трюков были полностью сброшены — это связано с устранением уязвимостей, позволявших получать нереалистично высокие результаты. Кроме того, были исправлены ошибки, затрагивающие отдельные модели автомобилей, проблемы с отображением прогресса прохождения карты и различные технические неполадки.