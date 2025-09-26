ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 2026 г.
Гонки, Автомобили
8.5 87 оценок

В Forza Horizon 6 будет самый масштабный открытый мир в истории серии, а Токио станет самым крупным городом

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся официальный анонс Forza Horizon 6 - новой части в известной гоночной франшизе от Playground Games.

Первый тизер Forza Horizon 6 переносит игроков в Японию - официальный анонс для PS5, Xbox Series и ПК

Вместе с тем, представители студии поделились некоторыми деталями игры. В частности разработчики сообщили, что карта Японии будет самой большой, контрастной и заполненной контентом в истории франшизы. Тоже самое касается и Токио - он станет крупнейшим городом в истории Forza Horizon. Судя по всему, игроки точно найдут чем заняться в игре на протяжении десятков часов.

Релиз Forza Horizon 6 состоится на PC и Xbox Series X/S в 2026 году, а позже игра выйдет на PS5.

Комментарии:  6
askazanov

Круто.

hpi

Нет.

askazanov hpi

Почему?

Walkan90 askazanov

Потому в очередной раз хвастают лишь размером карты и местом действия. В остальном там видимо все ровно тоже самое.

Wordingofspay

Надеюсь хоть в этот раз будет большая карта, хотя бы 1/4 от TDU.

Evgen Lawson

смена сезонов будет? если нет, то это те же грабли как и FH5