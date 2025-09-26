В Forza Horizon 6 будет самый масштабный открытый мир в истории серии, а Токио станет самым крупным городом

Вчера состоялся официальный анонс Forza Horizon 6 - новой части в известной гоночной франшизе от Playground Games.

Вместе с тем, представители студии поделились некоторыми деталями игры. В частности разработчики сообщили, что карта Японии будет самой большой, контрастной и заполненной контентом в истории франшизы. Тоже самое касается и Токио - он станет крупнейшим городом в истории Forza Horizon. Судя по всему, игроки точно найдут чем заняться в игре на протяжении десятков часов.

Релиз Forza Horizon 6 состоится на PC и Xbox Series X/S в 2026 году, а позже игра выйдет на PS5.