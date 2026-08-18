В Forza Horizon 6 добавили экстремальный трековый спорткар Exomotive Exocet Sport V8

Студия Playground Games представила свежее контентное обновление для своего гоночного симулятора Forza Horizon 6, расширив список доступного транспорта. Главной новинкой свежего патча стал мелкосерийный трековый болид 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5.

Конструктивно спорткар базируется на шасси компактного родстера Mazda Miata, куда разработчики интегрировали высокопроизводительный силовой агрегат V8. Минимальный вес в сочетании со значительной мощностью превращает этот автомобиль в превосходное средство для покорения извилистых японских дорог. Присоединить редкую модель к своей коллекции можно уже сейчас за выполнение сезонных испытаний Фестивального плейлиста.

На сегодняшний день насладиться поездкой в Forza Horizon 6 могут пользователи ПК и консолей экосистемы Xbox Series. Впрочем, временная эксклюзивность спадет уже в конце этого года, когда состоится официальный релиз игры на PlayStation 5.