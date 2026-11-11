В Forza Horizon 6 добавили постоянную городскую трассу Shuto Charge

В гоночном симуляторе Forza Horizon 6 стал доступен новый уличный маршрут под названием Shuto Charge. Разработчики интегрировали заезд в игру на бессрочной основе, сделав его постоянной частью доступного контента.

Поклонники уличных заездов получили новую площадку для соревнований, пролегающую через центральные районы Токио-Сити. Включение этого трека без ограничений по времени расширяет выбор городских локаций для гонщиков, предпочитающих заезды в плотной застройке японского мегаполиса.

Обновление продолжает развитие городской локации: параллельно с запуском трассы в игре стала доступна серия испытаний City-Life, открывающая доступ к косметическим и игровым наградам по вселенной Halo.