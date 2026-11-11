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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8 798 оценок

В Forza Horizon 6 добавили постоянную городскую трассу Shuto Charge

Gruz_ Gruz_

В гоночном симуляторе Forza Horizon 6 стал доступен новый уличный маршрут под названием Shuto Charge. Разработчики интегрировали заезд в игру на бессрочной основе, сделав его постоянной частью доступного контента.

Поклонники уличных заездов получили новую площадку для соревнований, пролегающую через центральные районы Токио-Сити. Включение этого трека без ограничений по времени расширяет выбор городских локаций для гонщиков, предпочитающих заезды в плотной застройке японского мегаполиса.

Обновление продолжает развитие городской локации: параллельно с запуском трассы в игре стала доступна серия испытаний City-Life, открывающая доступ к косметическим и игровым наградам по вселенной Halo.

19
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
ZNGRU

В игре все равно очень мало уличных гонок....

5
Efficient Priam

Это не поможет, нужны другие режимы, кроме Опен, ммр, другие чемпионаты как Мотоспорт

4
Ice Bolt

В эту парашу уже полгода никто не играет. Сделали тупой клон 4 и 5 части, в расчете на дебилов, которые поведутся.

Да, графика и машинки стали чуть лучше, а в остальном все только испортили(