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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 615 оценок

В Forza Horizon 6 добавят десять машин в рамках второй Horizon Decades

AceTheKing AceTheKing

Создатели Forza Horizon 6 рассказали о содержании второй части Horizon Decades, которая стартует 18 июня.

Каждую неделю игрокам будут доступны новые события, в рамках которых можно разблокировать 10 автомобилей. Семь из них уже были в Forza Horizon 5, а оставшиеся три - совершенно новые для франшизы.

Ниже представлен список машин и условия их получения:

  • 1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau - 60 очков (с 18 июня по 9 июля)
  • 2018 Lotus Exige Cup 430 - 120 очков (с 18 июня по 9 июля)
  • 1989 Volkswagen Rallye Golf - 20 очков (с 18 по 25 июня)
  • 1998 Lamborghini Countach LP5000 QV - 40 очков (с 18 по 25 июня)
  • 1998 TVR Cerbera Speed 12 - 20 очков (с 25 июня по 2 июля)
  • 1993 Schuppan 962R - 40 очков (с 25 июня по 2 июля)
  • 2006 Dodge Ram SRT-10 - 20 очков (со 2 по 9 июля)
  • Ford F-150 SVT Lightning 2003 года - 40 очков (со 2 по 9 июля)
  • Mercedes-AMG GT R 2017 года - 20 очков (с 9 по 16 июля)
  • Saleen S7 LM 2017 года - 40 очков (с 9 по 16 июля)

Разработчики также намекнули, что в третьей части Horizon Decades будут представлены итальянские экзотические автомобили. Кроме того, в июле выйдет дополнение Italian Passion Car Pack.

Обновления
8
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Sanya74_RUS

Осталось дождаться возвращения режима Eliminator. Единственный режим где можно хорошо поднять уровень Horizon Play. В других режимах он очень медленно растет.

4
Jarvis666

Ну учитывая как их там килограммами сыпят за один игровой сеанс, то должны были добавить 110))

2
Dunovo

Управление пусть нормальное сделают . Играть невозможно

2
GetJet

Толку от количества если 80% из них имеет одинаковую физику и управляются одинаково

2