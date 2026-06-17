В Forza Horizon 6 добавят десять машин в рамках второй Horizon Decades

Создатели Forza Horizon 6 рассказали о содержании второй части Horizon Decades, которая стартует 18 июня.

Каждую неделю игрокам будут доступны новые события, в рамках которых можно разблокировать 10 автомобилей. Семь из них уже были в Forza Horizon 5, а оставшиеся три - совершенно новые для франшизы.

Ниже представлен список машин и условия их получения:

1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau - 60 очков (с 18 июня по 9 июля)

2018 Lotus Exige Cup 430 - 120 очков (с 18 июня по 9 июля)

1989 Volkswagen Rallye Golf - 20 очков (с 18 по 25 июня)

1998 Lamborghini Countach LP5000 QV - 40 очков (с 18 по 25 июня)

1998 TVR Cerbera Speed 12 - 20 очков (с 25 июня по 2 июля)

1993 Schuppan 962R - 40 очков (с 25 июня по 2 июля)

2006 Dodge Ram SRT-10 - 20 очков (со 2 по 9 июля)

Ford F-150 SVT Lightning 2003 года - 40 очков (со 2 по 9 июля)

Mercedes-AMG GT R 2017 года - 20 очков (с 9 по 16 июля)

Saleen S7 LM 2017 года - 40 очков (с 9 по 16 июля)

Разработчики также намекнули, что в третьей части Horizon Decades будут представлены итальянские экзотические автомобили. Кроме того, в июле выйдет дополнение Italian Passion Car Pack.