В Forza Horizon 6 добавят легендарный 500-сильный пикап Dodge RAM SRT-10

Разработчики Forza Horizon 6 готовят сюрприз для любителей нестандартных авто: в игру добавят легендарный Dodge RAM SRT-10 2006 года. Эта культовая модель уникальна тем, что объединяет в себе практичный кузов грузовика и взрывной характер настоящего суперкара, унаследованный от легендарного купе Viper.

Машина мощностью около 500 лошадиных сил предлагает игрокам совершенно новый опыт вождения. Вместо привычного легкого спорткара геймеры получат массивный полноразмерный пикап, который поражает колоссальной тягой и фирменным, утробным рычанием мотора V10.

Свежий геймплейный ролик позволяет детально рассмотреть новинку в действии. В трейлере авторы наглядно продемонстрировали, как тяжелый маслкар на огромной скорости справляется со сложными трассами и виражами в открытом мире грядущего симулятора.

Подобные пополнения лишний раз доказывают, что создатели франшизы делают ставку на максимальное разнообразие техники: в игре найдется место не только стандартным суперкарам, но и культовым, по-хорошему безумным представителям автопрома.