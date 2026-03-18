В Forza Horizon 6 можно будет увидеть карпов кои, новые эффекты и красоту Японии в разные времена года

Разработчики из Playground Games продолжают доказывать, что Forza Horizon 6 станет самой атмосферной и живой частью в истории гоночной серии. Студия наконец-то пролила свет на возвращение глобальной сезонной системы в духе полюбившейся многим Horizon 4, но на этот раз — с учетом всех особенностей культуры и географии Японии.

В новом материале для рубрики IGN First создатели признались, что из-за климатических и природных особенностей Страны восходящего солнца работы у них прибавилось кратно. Теперь им приходится пересматривать, балансировать и заново оптимизировать одну и ту же карту четыре раза подряд для каждого сезона, учитывая опадание листвы и изменение погодных условий.

Но зато усилия окупаются уникальными деталями. Остров будет меняться не только визуально, но и культурно, реагируя на ход времени традиционными японскими праздниками:

- в небе будут парить развевающиеся карпы коибанори в честь Дня детей. Летом - в водоемах рядом с храмами появятся настоящие карпы кои. Сбить машиной их нельзя, но если промчаться мимо или прыгнуть в пруд, рыбы реалистично разбегутся в стороны. Также на летних лугах будут появляться светлячки, а в небе можно будет увидеть запуск воздушных змеев.

- в водоемах рядом с храмами появятся настоящие карпы кои. Сбить машиной их нельзя, но если промчаться мимо или прыгнуть в пруд, рыбы реалистично разбегутся в стороны. Также на летних лугах будут появляться светлячки, а в небе можно будет увидеть запуск воздушных змеев. Осенью - ночные реки украсятся десятками плавучих фонариков (цукими), а в горах появится уникальное природное явление «ункай» — эффект моря из облаков, который стелется в низинах долин.

Главное технологическое новшество для холодной погоды порадует автоэстетов. Впервые в серии разработчики добавили видимый пар от конденсата выхлопной системы автомобилей в зимние, весенние периоды или просто высоко в альпийских регионах. По словам авторов, эта мелочь превращает виртуальные суперкары в «живые, дышащие механизмы».

Кстати, о зиме. Вспомнив жалобы игроков Forza Horizon 4, которым быстро надоело скользить на всех асфальтированных дорогах несколько недель подряд, разработчики переработал снежный сезон. Снег будет засыпать только гравий и лесные тропы, в то время как главные автотрассы будут расчищены дорожными службами, оставляя чистый асфальт для суперкаров. Любители сугробов при этом в любой момент, вне зависимости от сезона на сервере, смогут отправиться дрифтовать в выделенный горный Альпийский регион с вечной мерзлотой.

Напоминаем, что студия явно намерена выкрутить градус комьюнити-погружения на максимум и создатели Forza Horizon 6 намекнули на массовую автосходку в Японии прямо в первый день релиза на легендарной парковке Дайкоку.

Покрышки задымятся, а лепестки сакуры разлетятся из-под колес уже 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series X|S. Версия для PlayStation 5 выйдет позже.